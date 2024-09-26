До скількох країн Україна експортує молочну продукцію — Finance.ua

До скількох країн Україна експортує молочну продукцію
Для українських молочних продуктів вже відкриті ринки 29 країн світу, ще 11 ринків перебувають у процесі відкриття.
Про це повідомила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
У відомстві заявили, що наразі відкрито для доступу українських молочних продуктів на ринки країн ЄС, а також таких країн світу як Канада, Японія, Корея, Великобританія, Китай, країни Перської затоки, країни Африки.
Загалом це 29 країн світу.
В стані відкриття перебувають ще 11 ринків (серед яких Чилі, Індонезія, Індія, Коста-Рика, Колумбія, Бразилія, Венесуела, і т. д.).
Наразі також досліджуються молочні ринки Марокко та Саудівської Аравії, зокрема вимоги до виробництва та обігу молочних продуктів.
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