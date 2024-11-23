ТОП-5 нетипових країн світу для катання на лижах або сноуборді — Finance.ua

ТОП-5 нетипових країн світу для катання на лижах або сноуборді Сьогодні 23:11 — Світ

ТОП-5 нетипових країн світу для катання на лижах або сноуборді, Фото: freepik

Традиційно лижники та сноубордисти обирають для відпочинку гірськолижні курорти Швейцарії, Австрії, Італії чи Франції.

Як пише видання The Independent, існують менш популярні, але не менш захопливі місця для зимового спорту.

ТОП-5 несподіваних напрямків для катання

1. Південна Корея. Різноманітний гірський рельєф цієї країни Азії привертає найкращих лижників світу, а найбільший і найстаріший курорт країни, Енпхен у Канвондо, включає особливо складну трасу для підкорення.

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Ідеальний час для катання на лижах у Кореї — з кінця листопада до кінця лютого (або початку березня), коли часто буває густий снігопад і низькі температури.

Унікальність après-ski у Кореї — традиційні шоти соджу та корейське барбекю.

2. Індія. У цій теплій країні розташовані одні з найвищих гір у світі, але багато людей не знають про її гірськолижні курорти, розташовані в Гімалаях.

Щозими гори покриваються найбільш вражаючим в Індії снігом, а свіжі шторми періодично приносять новий сніг протягом усього сезону.

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На курорті Гульмарге, в районі міста Джамму, розташований один з найвищих підйомників у світі. Гірськолижний сезон в Індії триває з січня по березень.

3. Іспанія. Багато туристів не здогадуються, що взимку в цій традиційно пляжній країні Європи можна поніжитися на сонці на виразних засніжених схилах.

Серед найпопулярніших курортів країни — Сьєрра-Невада в Гранаді, а на протилежному кінці країни — Бакейра-Берет у Ллейді.

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Гірськолижний сезон на більшості іспанських курортів триває з листопада по квітень, а січень і лютий, як правило, є найбільш завантаженим періодом, коли зазвичай випадає найкращий сніг.

4. Аргентина. Ця країна приваблює доступними цінами, розкішною кухнею та курортами світового класу.

Серро-Катедраль у місті Барілоче -найбільший гірськолижний курорт у Південній Америці, а Лас-Леньяс у Мендосі вважається кращим в Андах для тих, хто наважується зайнятися позатрасовим катанням на лижах, і єдиним курортом у регіоні, де дозволено кататися на лижах вночі.

Тут справді знайдеться заняття для кожного, однак також варто врахувати, що в Аргентині відносно короткий сніговий сезон (з червня по вересень).

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До слова, це також чудове місце для тих фанатів гірськолижного відпочинку, які не хочуть чекати європейської зими.

5. Австралія. Країна, відома своїми пляжами, також має місця для зимового спорту.

Можна промчати найдовшою в Австралії лижною трасою на курорті Тредбо, милуючись Сніговими горами, або насолодитися пінтою пива в класичному заміському пабі на гігантському гірськолижному курорті Перішер у національному парку Косцюшко.

Австралійські снігові поля ідеально підходять для досвідчених лижників, які шукають свіжий сніг на тлі красивих чагарників.

УНІАН За матеріалами:

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