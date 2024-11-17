ТОП-8 найдоступніших гірськолижних курортів Європи 2024 року — Finance.ua
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ТОП-8 найдоступніших гірськолижних курортів Європи 2024 року

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ТОП-8 найдоступніших гірськолижних курортів Європи 2024 року
ТОП-8 найдоступніших гірськолижних курортів Європи 2024 року, Фото: freepik
Італійське альпійське селище Сестрієре визнане найкращим бюджетним гірськолижним курортом Європи на 2024 рік. Сестрієре розташовується в серці гірськолижної області «Чумацький Шлях» (Via Lattea).
Про це свідчать результати рейтингу Lonely Planet.
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Віа Латеа — гірськолижний курорт, що охоплює вісім взаємопов’язаних гірськолижних курортів у регіоні П’ємонт і має 400 кілометрів схилів, деякі з яких з’єднуються з гірськолижним курортом Монженевр у Франції.
При цьому завдяки своєму високогірному розташуванню в Сестрієрі гарантований сніг.
Водночас середня денна вартість скі-пасу тут становить 28 євро.
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«Як бонус він славиться своєю італійською кухнею, а чудові ресторани на схилах пропонують прекрасне співвідношення ціни та якості», — додає експерт.

ТОП-8 доступних гірськолижних курортів Європи та середня добова ціна ліфт-пасу:

  • Сестрієре, Італія — 28 євро;
  • Гран Турмале, Франція — 50 євро;
  • Фогель, Словенія — 42 євро;
  • Ясна Низькі Татри, Словаччина — 41 євро;
  • Орель, Франція — 40 євро;
  • Бардонеккія, Італія — 46 євро;
  • Серр Шевальє, Франція — 60 євро;
  • Альпбах, Австрія — 63 євро.

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За матеріалами:
УНІАН
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