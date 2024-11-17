ТОП-8 найдоступніших гірськолижних курортів Європи 2024 року — Finance.ua

ТОП-8 найдоступніших гірськолижних курортів Європи 2024 року
Італійське альпійське селище Сестрієре визнане найкращим бюджетним гірськолижним курортом Європи на 2024 рік. Сестрієре розташовується в серці гірськолижної області «Чумацький Шлях» (Via Lattea).
Про це свідчать результати рейтингу Lonely Planet.
Віа Латеа — гірськолижний курорт, що охоплює вісім взаємопов’язаних гірськолижних курортів у регіоні П’ємонт і має 400 кілометрів схилів, деякі з яких з’єднуються з гірськолижним курортом Монженевр у Франції.
При цьому завдяки своєму високогірному розташуванню в Сестрієрі гарантований сніг.
Водночас середня денна вартість скі-пасу тут становить 28 євро.
Читайте також
«Як бонус він славиться своєю італійською кухнею, а чудові ресторани на схилах пропонують прекрасне співвідношення ціни та якості», — додає експерт.
ТОП-8 доступних гірськолижних курортів Європи та середня добова ціна ліфт-пасу:
- Сестрієре, Італія — 28 євро;
- Гран Турмале, Франція — 50 євро;
- Фогель, Словенія — 42 євро;
- Ясна Низькі Татри, Словаччина — 41 євро;
- Орель, Франція — 40 євро;
- Бардонеккія, Італія — 46 євро;
- Серр Шевальє, Франція — 60 євро;
- Альпбах, Австрія — 63 євро.
Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐
Поділитися новиною