ТОП-8 найдоступніших гірськолижних курортів Європи 2024 року — Finance.ua

ТОП-8 найдоступніших гірськолижних курортів Європи 2024 року Сьогодні 12:13 — Світ

ТОП-8 найдоступніших гірськолижних курортів Європи 2024 року, Фото: freepik

Італійське альпійське селище Сестрієре визнане найкращим бюджетним гірськолижним курортом Європи на 2024 рік. Сестрієре розташовується в серці гірськолижної області «Чумацький Шлях» (Via Lattea).

Про це свідчать результати рейтингу Lonely Planet.

Віа Латеа — гірськолижний курорт, що охоплює вісім взаємопов’язаних гірськолижних курортів у регіоні П’ємонт і має 400 кілометрів схилів, деякі з яких з’єднуються з гірськолижним курортом Монженевр у Франції.

При цьому завдяки своєму високогірному розташуванню в Сестрієрі гарантований сніг.

Водночас середня денна вартість скі-пасу тут становить 28 євро.

«Як бонус він славиться своєю італійською кухнею, а чудові ресторани на схилах пропонують прекрасне співвідношення ціни та якості», — додає експерт.

ТОП-8 доступних гірськолижних курортів Європи та середня добова ціна ліфт-пасу:

Сестрієре, Італія — 28 євро;

Гран Турмале, Франція — 50 євро;

Фогель, Словенія — 42 євро;

Ясна Низькі Татри, Словаччина — 41 євро;

Орель, Франція — 40 євро;

Бардонеккія, Італія — 46 євро;

Серр Шевальє, Франція — 60 євро;

Альпбах, Австрія — 63 євро.

УНІАН За матеріалами:

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