ТОП-4 доступні сонячні напрямки в Європі для зимового відпочинку, які не вдарять по бюджету — Finance.ua

ТОП-4 доступні сонячні напрямки в Європі для зимового відпочинку, які не вдарять по бюджету Сьогодні 12:08 — Світ

ТОП-4 доступні сонячні напрямки в Європі для зимового відпочинку, які не вдарять по бюджету, Фото: freepik

Зі зниженням температури все більше людей замислюються про відпустку в теплих місцях. Якщо ж часу на далекі подорожі немає, європейці шукають «сонячні» куточки на своєму континенті.

Видання Travel Off Path склало список із чотирьох доступних напрямків для відпочинку в Європі, куди можна вирушити за зимовим сонцем.

ТОП-4 доступні сонячні напрямки в Європі

Лімасол, Кіпр. Середземноморський Кіпр славиться м’якими зимами, а в Лімасолі, його другому за розміром місті, навіть у холодні місяці температура рідко падає нижче +17°C.

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Місто Лімасол є водночас стародавнім портом, що нараховує тисячі років, і прибережним центром, який стрімко розвивається, а його інноваційність і набережна з хмарочосами принесли йому звання «Дубаю Кіпру».

На туристів у Лімасолі чекають прогулянки чарівним Старим містом, де вузькі вулички заповнені кав’ярнями в грецькому стилі, екскурсія до монументальної середньовічної фортеці, що зберігає вражаючу кількість багатовікових артефактів, і, зрештою, відпочинок на набережній, засадженій пальмами.

Марбелья, Іспанія. Курорт у Коста-дель-Соль приваблює туристів теплими +20°C удень і всього кількома дощовими днями на місяць.

Марбелья, затиснута між горами Сьєрра-Бланка і Середземним морем, може похвалитися більш ніж 25 кілометрами пляжів із золотистим піском, обсипаних розкішними віллами і готелями, ось тільки взимку вони коштують у рази менше, ніж у піковий літній сезон.

І хоча в цю пору року може бути занадто холодно для купання, Європа хороша тим, що тут ніколи не бракує культурних пам’яток, якими можна милуватися — у Марбельї це чарівне Старе місто епохи Відродження з побіленими будинками й вулицями, прикрашеними бугенвіллеями.

Лагуш, Португалія. Це місто є культурною столицею курортної провінції Алгарве. Взимку середня температура там становить близько 18 градусів, а дощі йдуть вкрай рідко, що робить його ідеальним місцем для прийняття сонячних ванн.

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Не можна пропустити й оточений стінами історичний центр Лагуша: він був побудований ще в Середні віки, тут є добре збережені форти і церкви в стилі бароко, а також кілька традиційних закусочних, де можна скуштувати бакаляу та інші свіжі морепродукти менш ніж за 15 доларів.

Загалом Лагуш є одним із найдешевших сонячних напрямків у Європі незалежно від сезону, з окремими номерами в гостьових будинках усього за кілька кроків від пляжу вартістю від 35 доларів.

Маспаломас, Гран-Канарія. Цей іспанський острів неподалік африканського узбережжя приваблює зимовим сонцем і комфортними +22°C.

Маспаломас відомий пляжами з м’якими пісками медового кольору, дюнами та популярним парком розваг, а теплий клімат робить Гран-Канарію чудовим місцем для відпочинку в будь-який сезон.

УНІАН За матеріалами:

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