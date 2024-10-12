Топ-10 найдоступніших для подорожей європейських міст у 2024 році — Finance.ua

Топ-10 найдоступніших для подорожей європейських міст у 2024 році Сьогодні 16:09 — Світ

Топ-10 найдоступніших для подорожей європейських міст у 2024 році, Фото: freepik

У часи зростання цін і нестабільних валют подорожі стають все більш дорогими. Однак, у Європі ще залишаються місця, які можна відвідати без значних витрат.

Сервіс Eurail, що надає туристам міжнаціональні проїзні на поїзди, опублікував рейтинг 10 найдешевших міст для відвідування у 2024 році.

Лідери рейтингу

Лідером стала столиця Болгарії Софія, де середні щоденні витрати на одного туриста складають всього 36,49 євро.

Гості міста можуть скористатися низкою безкоштовних послуг, включаючи вхід до місцевої художньої галереї та доступ до гарячої мінеральної води з джерел Баня Баші.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Друге місце у рейтингу зайняв Бухарест (Румунія), де туристичні витрати на день складають 38,67 євро.

Третю позицію поділили польський Краків та угорська столиця Будапешт зі щоденними витратами в 43,48 євро.

ТОП-10 найдешевших для відвідування міст Європи у 2024 році

Софія, Болгарія (36,49 євро). Бухарест, Румунія (38,67 євро). Краків, Польща (43,48 євро). Будапешт, Угорщина (43,48 євро). Сараєво, Боснія і Герцеговина (45,67 євро). Белград, Сербія (46,62 євро). Загреб, Хорватія (51,41 євро). Варшава, Польща (52,3 євро). Братислава, Словаччина (56,51 євро). Чеський Крумлов, Чехія (69,99 євро).

Нагадаємо, у рейтингу найкращих країн світу у 2024 році лідирує Швейцарія. У країні низький рівень безробіття, кваліфікована робоча сила та один із найвищих показників валового внутрішнього продукту на душу населення.

Україна посіла 80 місце. У минулому році країна займала 68 місце.

УНІАН За матеріалами:

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