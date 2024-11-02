ТОП-10 найдоступніших європейських міст для різдвяного відпочинку в 2024 році — Finance.ua

ТОП-10 найдоступніших європейських міст для різдвяного відпочинку в 2024 році
Польське місто Познань посіло перше місце в рейтингу найдоступніших напрямків для святкування Різдва в Європі цього року.
Про це пише Daily Express із посиланням на свіже дослідження інвестиційної платформи Saxo.
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Рейтинг складався на основі таких факторів, як курс конвертації валюти, вартість перельоту з Лондона, а також вартість пляшки пива на ярмарку, пляшки вина, обіду на двох і одноденного проживання в готелі.
Ціни на відпочинок у Познані
Згідно з аналізом, мандрівники можуть долетіти до Познані з Лондона лише за 28 фунтів стерлінгів (близько 33,5 євро).
За проживання в готелі на одну ніч у середньому доведеться заплатити 31,33 фунта стерлінгів (близько 37,5 євро).
Пиво в цьому польському місті коштує всього 79 пенсів (близько 0,85 євро), а вино — всього 4,87 фунта стерлінгів за пляшку (близько 5,85 євро).
Таким чином, подорож на вікенд до Познані обходиться в 94,21 фунтів стерлінгів (близько 113 євро).
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Друге місце дісталося місту Саранда в Албанії, куди на вихідні можна зʼїздити за 114,90 фунтів стерлінгів (близько 138 євро), а третє — місту Крайова в Румунії, подорож з однією ночівлею куди обходиться в 122,30 фунтів стерлінгів (близько 147 євро).
Топ-10 найдоступніших європейських різдвяних ярмарків:
- Познань, Польща (£94,21)
- Саранда, Албанія (£114,90)
- Крайова, Румунія (£122,30)
- Будапешт, Угорщина (£148,33)
- Монбельяр, Франція (£151,17)
- Рига, Латвія (£160,83)
- Трір, Німеччина (£171,09)
- Прага, Чехія (£209,60)
- Мадейра, Португалія (£216,97)
- Говоне і Асті, Італія (£251,59)
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