ТОП-10 найдоступніших європейських міст для різдвяного відпочинку в 2024 році — Finance.ua
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ТОП-10 найдоступніших європейських міст для різдвяного відпочинку в 2024 році

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ТОП-10 найдоступніших європейських міст для різдвяного відпочинку в 2024 році
ТОП-10 найдоступніших європейських міст для різдвяного відпочинку в 2024 році, Фото: freepik
Польське місто Познань посіло перше місце в рейтингу найдоступніших напрямків для святкування Різдва в Європі цього року.
Про це пише Daily Express із посиланням на свіже дослідження інвестиційної платформи Saxo.
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Рейтинг складався на основі таких факторів, як курс конвертації валюти, вартість перельоту з Лондона, а також вартість пляшки пива на ярмарку, пляшки вина, обіду на двох і одноденного проживання в готелі.

Ціни на відпочинок у Познані

Згідно з аналізом, мандрівники можуть долетіти до Познані з Лондона лише за 28 фунтів стерлінгів (близько 33,5 євро).
За проживання в готелі на одну ніч у середньому доведеться заплатити 31,33 фунта стерлінгів (близько 37,5 євро).
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Пиво в цьому польському місті коштує всього 79 пенсів (близько 0,85 євро), а вино — всього 4,87 фунта стерлінгів за пляшку (близько 5,85 євро).
Таким чином, подорож на вікенд до Познані обходиться в 94,21 фунтів стерлінгів (близько 113 євро).

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Друге місце дісталося місту Саранда в Албанії, куди на вихідні можна зʼїздити за 114,90 фунтів стерлінгів (близько 138 євро), а третє — місту Крайова в Румунії, подорож з однією ночівлею куди обходиться в 122,30 фунтів стерлінгів (близько 147 євро).

Топ-10 найдоступніших європейських різдвяних ярмарків:

  1. Познань, Польща (£94,21)
  2. Саранда, Албанія (£114,90)
  3. Крайова, Румунія (£122,30)
  4. Будапешт, Угорщина (£148,33)
  5. Монбельяр, Франція (£151,17)
  6. Рига, Латвія (£160,83)
  7. Трір, Німеччина (£171,09)
  8. Прага, Чехія (£209,60)
  9. Мадейра, Португалія (£216,97)
  10. Говоне і Асті, Італія (£251,59)
За матеріалами:
УНІАН
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