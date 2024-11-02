ТОП-10 найдоступніших європейських міст для різдвяного відпочинку в 2024 році — Finance.ua

ТОП-10 найдоступніших європейських міст для різдвяного відпочинку в 2024 році Сьогодні 17:16 — Світ

ТОП-10 найдоступніших європейських міст для різдвяного відпочинку в 2024 році, Фото: freepik

Польське місто Познань посіло перше місце в рейтингу найдоступніших напрямків для святкування Різдва в Європі цього року.

Про це пише Daily Express із посиланням на свіже дослідження інвестиційної платформи Saxo.

Читайте також Де у Польщі найбільші зарплати

Рейтинг складався на основі таких факторів, як курс конвертації валюти, вартість перельоту з Лондона, а також вартість пляшки пива на ярмарку, пляшки вина, обіду на двох і одноденного проживання в готелі.

Ціни на відпочинок у Познані

Згідно з аналізом, мандрівники можуть долетіти до Познані з Лондона лише за 28 фунтів стерлінгів (близько 33,5 євро).

За проживання в готелі на одну ніч у середньому доведеться заплатити 31,33 фунта стерлінгів (близько 37,5 євро).

Читайте також У Польщі планують зробити ще один офіційний вихідний до кінця року

Пиво в цьому польському місті коштує всього 79 пенсів (близько 0,85 євро), а вино — всього 4,87 фунта стерлінгів за пляшку (близько 5,85 євро).

Таким чином, подорож на вікенд до Познані обходиться в 94,21 фунтів стерлінгів (близько 113 євро).

Друге місце дісталося місту Саранда в Албанії, куди на вихідні можна зʼїздити за 114,90 фунтів стерлінгів (близько 138 євро), а третє — місту Крайова в Румунії, подорож з однією ночівлею куди обходиться в 122,30 фунтів стерлінгів (близько 147 євро).

Топ-10 найдоступніших європейських різдвяних ярмарків:

Познань, Польща (£94,21) Саранда, Албанія (£114,90) Крайова, Румунія (£122,30) Будапешт, Угорщина (£148,33) Монбельяр, Франція (£151,17) Рига, Латвія (£160,83) Трір, Німеччина (£171,09) Прага, Чехія (£209,60) Мадейра, Португалія (£216,97) Говоне і Асті, Італія (£251,59)

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.