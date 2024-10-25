У Польщі планують зробити ще один офіційний вихідний до кінця року — Finance.ua

У Польщі планують зробити ще один офіційний вихідний до кінця року Сьогодні 20:47 — Світ

У Польщі планують зробити ще один офіційний вихідний до кінця року

Очільниця Мінпраці Агнешка Дзем’янович-Бонк повідомила, що найближчим часом має бути поданий проект закону щодо визначення Святвечора вихідним днем. Додатковий вихідний мав би бути вже цього року.

Про це пише inpoland.net.pl.

Ініціаторами проекту виступили представники політсили Lewica. Глава Мінпраці висловила сподівання, що працівники матимуть додатковий вихідний день на Святвечір вже цього року.

У проекті зазначено, що вихідний матимуть усі працівники незалежно від віросповідання. Для тих, хто не святкує Святвечір, це буде додаткова нагода відпочити.

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Попри сподівання міністра, ухвалення закону та встановлення Святвечора вихідним залежить від темпів роботи Сейму. Наразі невідомо, як ця пропозиція вплине на правила торгівлі напередодні Різдва і чи отримає вона підтримку парламентської більшості.

Іноземці, які працюють у Польщі, також мають право на відпочинок протягом офіційних святкових днів у Польщі. Якщо вони сповідують іншу віру, ніж католицька, вони можуть на власне прохання бути звільнені від роботи або навчання на час, необхідний для святкування цих свят, як того вимагає їхня релігія.

Умовою надання такого звільнення є заява відповідної особи, яку вона повинна подати своєму керівнику не пізніше, ніж за сім днів до відповідного державного свята. При цьому, не пізніше ніж за 3 дні до відгулу, керівник зобов’язаний ознайомити працівника з правилами надання відгулу. Заява подається для «одноразових» свят, що припадають на певний день року (наприклад, Великдень). Прохання про індивідуальний робочий час подається для «регулярних» свят, які відзначаються в певний день тижня.

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