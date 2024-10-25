ТОП-5 країн Європи, де явище расизму менш поширене (рейтинг) — Finance.ua

ТОП-5 країн Європи, де явище расизму менш поширене (рейтинг) Сьогодні 18:00 — Світ

ТОП-5 країн Європи, де явище расизму менш поширене (рейтинг)

В Європі проживає понад 742 мільйони людей з різних країн, різного походження та соціального виховання. Щороку мільйони людей вирішують будувати своє нове життя в європейських країнах у надії знайти кращі умови життя та більше можливостей роботи. Однак на них часто чекають труднощі, зокрема соціальна інтеграція в нові громади.

Про це пише SchengenVisaInfo.

Експерти дослідили складність расизму як основної перешкоди для іноземців у європейській зоні, визначивши п’ять країн, де явище расизму менш поширене.

Іспанія

Оцінка: 4,52

Згідно з дослідженням Index Mundi, Іспанія отримала 4,52, що є найкращим показником серед усіх країн. Крім того, в останньому дослідженні FRA поширеність расистських переслідувань в Іспанії була встановлена ​​на рівні 16 відсотків. Ці результати ставлять Іспанію на перше місце в списку найменш расистських країн ЄС.

Одна з причин, чому цій країні вдалося зменшити расову дискримінацію, може бути пов’язана з кількома законами, які уряд прийняв для вирішення цієї конкретної проблеми.

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Іспанія — це різноманітна країна, де оселилися люди різного расового походження, зокрема марокканці, еквадорці та китайці.

Швеція

Оцінка: 4,50

Швеція посідає четверте місце за расовою рівністю у світі, будучи країною з найвищим рейтингом у цьому списку. Проте звіт FRA показує, що 21 відсоток осіб, які брали участь у дослідженні, повідомили про досвід расизму за останні 12 місяців.

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Хоча країна має репутацію прогресивної політики та інклюзивності, випадки дискримінації залишаються проблемою. Загальна тенденція в Європі свідчить про зростання дискримінації, і Данія та Фінляндія — дві сусідні країни Швеції не залишилися нейтральними до цієї тенденції.

Дані показують, що 41 відсоток респондентів стикалися з проявами расизму в Данії ще в 2016 році.

Велика Британія

Оцінка: 4,28

Сполучене Королівство стало однією з найменш расистських країн на європейському континенті, що може бути поєднанням довгої історії еміграції та постійної роботи, яку робить уряд, щоб покращити життя іммігрантів у країні.

На запитання про те, наскільки великою є проблема расової дискримінації в країні, де живуть респонденти, частка тих, кого це явище турбує, була не такою високою, як тих, хто не турбувався.

Загалом Сполучене Королівство набрало 4,28 бала, тоді як Південна Африка посіла найвищий рейтинг із середнім балом 6,86. Країна також посідає 16 місце в світовому рейтингу за расовою рівністю.

Португалія

Оцінка: 3,72

Ця країна ЄС відома своїм унікальним поєднанням культур і національностей; багато громадян Південної Америки, особливо бразильців, людей африканського походження та британців, обрали Португалію своїм новим домом в останні роки.

Правда в тому, що Португалія рідко коли розчаровує, оскільки це одна з найбільш расово різноманітних країн у Європі, якщо не в світі. Країна невпинно працювала над удосконаленням своїх законів і вітала всіх прибульців, незалежно від їхньої раси, етнічного походження чи релігійних переконань.

Згідно з дослідженням Index Mundi, Португалія посідає 13 місце у світовому рейтингу за расовою рівністю, набравши 3,72 бала. Крім того, поширеність расистських переслідувань становила шість відсотків, що є найнижчим показником серед країн ЄС.

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