ТОП-10 країн Європи, де туристів найчастіше обкрадають (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 країн Європи, де туристів найчастіше обкрадають (інфографіка) Вчора 21:00 — Особисті фінанси

ТОП-10 країн Європи, де туристів найчастіше обкрадають (інфографіка)

У будь-якій країні світу може статися кражіка у туриста. Особливо це може бути там, де буває дуже багато іноземних гостей. Під час екскурсії в галасливому туристичному місці чи просто гуляючи містом можна легко позбутися годинника, телефонів, гаманця та ще дуже важливих речей.

Отож експерти відзначили місця у світі, де найчастіше це відбувається. Саме тут треба бути особливо уважним, щоб не позбутися важливих для себе речей.

Місця у світі, де найбільша вірогідність бути обікраденим:

Італія. Найбільше — 478 крадіжок на мільйон туристів, фонтан Треві в Римі.

Франція — 251 інцидент біля Ейфелевої вежі в Парижі.

Іспанія — 111 крадіжок, в Лас-Рамбласі у Барселоні.

Німеччина — Бранденбурзькі ворота в Берліні.

Як убезпечити себе від крадіжок

Туристам рекомендують особливо цінні речі здавати у спеціальний сейф офісу готелю (не сейф у номері). Ці цінності описуються та здаються при в’їзді в готельний сейф (на ресепшен або в офісі управителя), а туристу видається квитанція або розписка з описом майна.

У разі крадіжки речей із такого спецсейфу турист може «залізно» розраховувати на повну компенсацію, оскільки за зберігання його майна юридично відповідав саме готель.

Що робити, якщо гроші та цінні речі вкрали

Якщо ж, попри запобіжні заходи, крадіжка відбулася в номері готелю або на території готелю за кордоном, дійте за таким алгоритмом:

Необхідно негайно повідомити про крадіжку готельного гіда-представника туроператора. Його контактами запасіться заздалегідь, тому що ця людина допомагає у різних ситуаціях, які можуть виникнути у туриста. Треба повідомити про крадіжку адміністрацію готелю. Зверніться на ресепшен. Готельний гід має допомогти з перекладом та комунікаціями туристам, які не володіють необхідною іноземною мовою. За необхідності потрібно викликати разом із представниками готелю поліцію та повідомити про ситуацію консульство. Можливо, буде потрібна їх допомога чи консультація для подальших комунікацій з місцевими органами правопорядку. Контакти консульства також слід записати заздалегідь.

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