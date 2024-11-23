Європейські міста з найкращими різдвяними ярмарками за доступними цінами — Finance.ua

Європейські міста з найкращими різдвяними ярмарками за доступними цінами Сьогодні 18:21 — Світ

Європейські міста з найкращими різдвяними ярмарками за доступними цінами

У передсвятковий сезон різдвяні ярмарки стають магнітом для туристів, але витрати на частування та розваги можуть значно зрости, особливо під час закордонної подорожі.

Британський сервіс Post Office Travel Money дослідив 14 європейських міст, щоб визначити, де можна провести дводенну подорож на різдвяний ярмарок з найкращим співвідношенням ціни та якості, пише видання Express.

Лідери рейтингу

Перше місце посіла столиця Словаччини — Братислава, де дводенний відпочинок обійдеться найдешевше.

Читайте також До Різдва запустять новий потяг із Києва до столиці Словаччини

Враховувалась вартість проживання у 3−4-зірковому готелі, витрати на дві вечері з вином, кавою, святковими напоями та закусками на різдвяному ярмарку. І вийшло, що саме тут відпочивати найбільш вигідно.

Друге місце зайняв Вільнюс (Литва). При цьому місто виявилось найдешевшим в плані їжі, напоїв та трансферу з аеропорту.

Латвійська Рига цьогоріч опустилась на третє місце рейтингу.

Читайте також ТОП-10 найдоступніших європейських міст для різдвяного відпочинку в 2024 році

Автори дослідження в цілому відзначили, що міста Східної Європи пропонують найкраще співвідношення ціни та якості для тих, хто шукає вигідних пропозицій. Аж дев’ять міст із найкращих десяти знаходяться саме у цьому регіоні.

Одразу два польських міста потрапили у список найкращих для тих, хто шукає економного відпочинку на Різдво.

Йдеться про Гданськ та Краків. Також у рейтингу опинились столиця Чехії Прага, де найвигіднішими виявились ціни в ресторанах, та угорський Будапешт. Завершує список данський Копенгаген.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.