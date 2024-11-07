До Різдва запустять новий потяг із Києва до столиці Словаччини — Finance.ua

До Різдва запустять новий потяг із Києва до столиці Словаччини Сьогодні 17:21 — Особисті фінанси

До Різдва запустять новий потяг із Києва до столиці Словаччини

Словаччина підтвердила готовність запустити новий потяг Київ-Братислава вже в середині грудня.

Про це йшлося під час Шостого засідання Українсько-Словацької змішаної комісії, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що сторони домовились про реалізацію залізничного сполучення Київ-Братислава з пересадкою на станції Чоп. Маршрут враховує вже розпочате будівництво лінії європейської колії в Україні між Ужгородом і Чопом та можливу майбутню пряму лінію Ужгород — Чоп — Кошице — Братислава з перспективою продовження маршруту до інших європейських країн. Очікується, що новий потяг вдасться запустити в середині грудня.

«Ми бачимо зростання обсягу вантажних залізничних перевезень як торік, так і у цьому році. Ростуть і пасажирські перевезення. Тому нам так важливо розвивати міжнародне залізничне пасажирське сполучення між Україною та Словаччиною. Вдячна Словаччині за активні кроки до втілення цієї цілі», — зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Крім того, словацька сторона повідомила, що запустили інструмент для залучення фінансування від третіх країн для підтримки проєктів по обидва боки кордону, які сприятимуть відновленню України. Підписання першої угоди очікують вже цього місяця.

Свириденко також привітала активну участь Словаччини в інвестиційних програмах, які спрямовані на відновлення України. В рамках Ukraine Investment Framework подали вже 4 проєкти у сфері енергетики, які планують втілювати спільно з українськими партнерами. Загальна сума проєктів — 143 млн євро.

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Також під час зустрічі йшлося про продовження модернізації пункту пропуску «Ужгород — Вишнє Нємецьке», щоб збільшити пропускну спроможність як для вантажного, так і пасажирського транспорту.

Крім того, Україна висловила зацікавленість у розширенні пропускної спроможності пункту «Малий Березний — Убля». У планах також відкрити для пасажирського перевезення залізничний пункт пропуску «Павлове — Матіовце», який наразі працює лише як вантажний.

Довідка Finance.ua:

раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже повідомляв, що Україна та Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення за маршрутом Київ-Братислава;

з 15 липня 2024 року Словаччина почала застосовувати спрощені національні візові правила для іноземців, які хочуть в’їхати в країну з метою роботи на певних посадах, пов’язаних з дефіцитом

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