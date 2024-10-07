Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту — Фіцо — Finance.ua
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Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту — Фіцо

Енергетика
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Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту — Фіцо
Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту — Фіцо
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту.
Про це він повідомив під час зустрічі з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.
«Хочемо, аби Україна достойно перезимувала. При блекауті надаватимемо аварійні постачання енергії», — сказав Фіцо.
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Роберт Фіцо заявив про те, що Словаччина підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи ЄС.
«На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення (для підтримки української енергосистеми. — Ред.). Розуміємо, що основа вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас», — заявив Фіцо.
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Також він зазначив, що Словаччина готує черговий пакет гуманітарної допомоги для України. У ньому не буде летальної зброї, але буде підтримка енергетичної системи України.
Раніше словацький прем’єр Роберт Фіцо під час зустрічі з українським колегою в Ужгороді заявляв, що Словаччина на 100% підтримує вступ України до ЄС, але холодно ставиться до членства України в НАТО.
За матеріалами:
Укрінформ
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