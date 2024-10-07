Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту — Фіцо Сьогодні 16:45 — Енергетика

Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту — Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту.

Про це він повідомив під час зустрічі з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

«Хочемо, аби Україна достойно перезимувала. При блекауті надаватимемо аварійні постачання енергії», — сказав Фіцо.

Роберт Фіцо заявив про те, що Словаччина підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи ЄС.

«На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення (для підтримки української енергосистеми. — Ред.). Розуміємо, що основа вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас», — заявив Фіцо.

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Також він зазначив, що Словаччина готує черговий пакет гуманітарної допомоги для України. У ньому не буде летальної зброї, але буде підтримка енергетичної системи України.

Раніше словацький прем’єр Роберт Фіцо під час зустрічі з українським колегою в Ужгороді заявляв, що Словаччина на 100% підтримує вступ України до ЄС, але холодно ставиться до членства України в НАТО.

Укрінформ За матеріалами:

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