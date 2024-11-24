ТОП-3 найпопулярніших напрямків у світі для відпустки на 2025 рік (фото) — Finance.ua
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ТОП-3 найпопулярніших напрямків у світі для відпустки на 2025 рік (фото)

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ТОП-3 найпопулярніших напрямків у світі для відпустки на 2025 рік (фото)
ТОП-3 найпопулярніших напрямків у світі для відпустки на 2025 рік (фото), freepik.com
Серед мандрівників дедалі популярнішими стають місця, які не є туристичними «магнітами», але мають особливий шарм. Якщо ви обираєте місце для відпустки у 2025 році, варто звернути на них увагу.
Skyscanner наводить п’ять міст, які набирають популярності завдяки зростанню кількості пошукових запитів.

ТОП-3 міста для відпустки у 2025 році

1. Реджо-Калабрія, Італія. На південному узбережжі Італії, навпроти Сицилії, розташувалося місто Реджо-Калабрія.
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Це місце набуває популярності завдяки новим авіамаршрутам, але залишається менш людним, ніж Рим чи Венеція.
Деякі з головних визначних пам’яток Реджо-Калабрії включають його пляжі, гавань і захоплюючі види на море.
ТОП-3 найпопулярніших напрямків у світі для відпустки на 2025 рік (фото)
З набережної відкривається чудовий вид на знаменитий вулкан регіону Етна.
2. Тарту, Естонія. Естонія стає все більш популярною серед туристів, особливо після визнання її столиці Таллінна «Культурною столицею Європи».
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Але якщо ви шукаєте менш людне місце, Тарту стане прекрасним вибором.
Тарту відоме своїм чудовим Старим містом та історичною спадщиною. Саме тут розташований один із найстаріших університетів Північної Європи, а також Естонський національний музей, де можна дізнатися більше про багатовікову історію регіону.
ТОП-3 найпопулярніших напрямків у світі для відпустки на 2025 рік (фото)
Любителі архітектури й старовинних руїн знайдуть у Тарту безліч цікавих локацій для дослідження.
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Попри свою історичну велич, Тарту зовсім не здається строгим або офіційним. Це місто має розслаблену атмосферу та славиться своїм нічним життям.

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Більшість барів, ресторанів і клубів зосереджені на двох паралельних вулицях, що робить його зручним для відвідувачів.
3. Сіємреап, Камбоджа. Це друге за величиною місто Камбоджі, яке часто залишається в тіні своїх більш відомих сусідів.
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Хоча основною туристичною принадою є легендарний храм Ангкор Ват, який щорічно привертає увагу мільйонів мандрівників з усього світу, є ще безліч інших причин відвідати це місто.
ТОП-3 найпопулярніших напрямків у світі для відпустки на 2025 рік (фото)
Однією з головних причин для відвідин Сіємреапа є його вуличні ринки. Тут можна скуштувати смачну місцеву їжу та придбати доступні сувеніри.
І якщо ви хочете розважитися, а також повністю зануритися в камбоджійську культуру, відвідайте Phare — камбоджійський цирк.
Цей цирк унікальний тим, що його вистави виконують студенти з незаможних родин, що живуть у Сіємреапі.
За матеріалами:
Finance.ua
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