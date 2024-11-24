ТОП-3 найпопулярніших напрямків у світі для відпустки на 2025 рік (фото) — Finance.ua

ТОП-3 найпопулярніших напрямків у світі для відпустки на 2025 рік (фото) Сьогодні 16:04 — Світ

ТОП-3 найпопулярніших напрямків у світі для відпустки на 2025 рік (фото), freepik.com

Серед мандрівників дедалі популярнішими стають місця, які не є туристичними «магнітами», але мають особливий шарм. Якщо ви обираєте місце для відпустки у 2025 році, варто звернути на них увагу.

Skyscanner наводить п’ять міст, які набирають популярності завдяки зростанню кількості пошукових запитів.

ТОП-3 міста для відпустки у 2025 році

1. Реджо-Калабрія, Італія. На південному узбережжі Італії, навпроти Сицилії, розташувалося місто Реджо-Калабрія.

Це місце набуває популярності завдяки новим авіамаршрутам, але залишається менш людним, ніж Рим чи Венеція.

Деякі з головних визначних пам’яток Реджо-Калабрії включають його пляжі, гавань і захоплюючі види на море.

З набережної відкривається чудовий вид на знаменитий вулкан регіону Етна.

2. Тарту, Естонія. Естонія стає все більш популярною серед туристів, особливо після визнання її столиці Таллінна «Культурною столицею Європи».

Але якщо ви шукаєте менш людне місце, Тарту стане прекрасним вибором.

Тарту відоме своїм чудовим Старим містом та історичною спадщиною. Саме тут розташований один із найстаріших університетів Північної Європи, а також Естонський національний музей, де можна дізнатися більше про багатовікову історію регіону.

Любителі архітектури й старовинних руїн знайдуть у Тарту безліч цікавих локацій для дослідження.

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Попри свою історичну велич, Тарту зовсім не здається строгим або офіційним. Це місто має розслаблену атмосферу та славиться своїм нічним життям.

Більшість барів, ресторанів і клубів зосереджені на двох паралельних вулицях, що робить його зручним для відвідувачів.

3. Сіємреап, Камбоджа. Це друге за величиною місто Камбоджі, яке часто залишається в тіні своїх більш відомих сусідів.

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Хоча основною туристичною принадою є легендарний храм Ангкор Ват, який щорічно привертає увагу мільйонів мандрівників з усього світу, є ще безліч інших причин відвідати це місто.

Однією з головних причин для відвідин Сіємреапа є його вуличні ринки. Тут можна скуштувати смачну місцеву їжу та придбати доступні сувеніри.

І якщо ви хочете розважитися, а також повністю зануритися в камбоджійську культуру, відвідайте Phare — камбоджійський цирк.

Цей цирк унікальний тим, що його вистави виконують студенти з незаможних родин, що живуть у Сіємреапі.

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