Найдешевші та найдорожчі країни світу для подорожей (інфографіка) — Finance.ua

Найдешевші та найдорожчі країни світу для подорожей (інфографіка) Сьогодні 17:01 — Світ

Найдешевші та найдорожчі країни світу для подорожей (інфографіка)

Страховий сервіс HelloSafe у своєму дослідженні визначив країни світу, де відпочинок обходиться найдешевше. Але якщо у вас великий бюджет на подорожі, то ось список із 15 країн у 2024 році, де вам доведеться заплатити найбільше, опинившись там.

Про це повідомляє HelloSafeco.uk

Очолив рейтинг найдешевших Лаос, розташований на півострові Індокитай у Південно-Східній Азії, де один день обходиться туристам у середньому 10 фунтів стерлінгів (близько 12 євро). У цю суму входить розміщення, їжа і транспорт.

Карибські острови очолюють список з високим рівнем туристичного розміщення:

Барбадос (261 фунтів стерлінгів, або 311 євро) — щоденний бюджет),

Антигуа і Барбуда (244 фунтів стерлінгів, або 290 євро)

Сент-Кітс і Невіс (215 фунтів стерлінгів, 256 євро) справді є країнами, де потрібні найвищі бюджети на подорожі.

За ними йдуть Мальдіви (207 фунтів стерлінгів) і острів Гренада (205 фунтів стерлінгів).

У топ-15 найдорожчих входять три європейські країни, відомі своїми високими цінами:

Швейцарія (6 місце з щоденним бюджетом 200 фунтів стерлінгів — 238 євро),

Ліхтенштейн (11 місце, 175 фунтів стерлінгів — 208 євро)

Монако (14 місце, 160 фунтів стерлінгів — 190 євро).

Варто відзначити в цьому топ-15 присутність Сполучених Штатів (7 місце, £197) і Гренландії (9 місце, £179) для Північної Америки, а також Об’єднаних Арабських Еміратів (10 місце, £175) і князівства Оман (13 місце, £171) для Азії.

Для мандрівників, які хочуть поїхати з обмеженим бюджетом, наведений нижче список із 15 найкращих країн, які варто відвідати з обмеженим бюджетом, обов’язково зацікавить. В основному це країни Азії та Африки:

Лаос (10 фунтів стерлінгів на день — 11 євро),

Казахстан (14 фунтів стерлінгів — 16 євро).

і Руанда (16 фунтів стерлінгів — 19 євро) є трьома країнами, які потребують найнижчого бюджету на поїздку, за ними йдуть Гана (16 фунтів стерлінгів — 19 євро) і Монголія (18 фунтів стерлінгів — 21 євро).

Серед бюджетних туристичних напрямків також заслуговують на увагу кавказькі країни Вірменія (£20 — 23 євро) і Грузія (£22 — 26 євро), а також Сербія (£28−33 євро).

У таблиці представлено 15 найдорожчих країн світу за середньою ціною за добу проживання. У верхній частині списку домінують країни Карибського басейну, де Барбадос, Антигуа і Барбуда та Гренада демонструють ціни понад 170 фунтів стерлінгів за ніч. Ці напрямки, відомі своїми райськими пляжами, приваблюють клієнтуру високого класу.

Швейцарія — єдина європейська країна, яка потрапила до топ-5, з вартістю £165 — 196 євро за ніч, що відображає її престиж і туристичну привабливість.

Франція замикає список із середньою ціною £120 — 142 євро, демонструючи відносну доступність порівняно з іншими країнами високого класу.

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