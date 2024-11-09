Експерт розповів, як заощадити на подорожах: основні поради — Finance.ua

Експерт розповів, як заощадити на подорожах: основні поради Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Експерт розповів, як заощадити на подорожах: основні поради, Фото: freepik

Є кілька способів зменшити витрати на бронювання відпустки, незалежно від того, чи ви плануєте її заздалегідь, чи бронюєте в останню хвилину.

Есперт по подорожах Деніел Кларк поділився порадами, як заощадити гроші під час наступної відпустки, пише Express.

Серед його рекомендацій — завчасне планування, гнучкість і самостійний пошук варіантів.

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«Якщо ви просто відвідаєте турагентство та заплатите йому ціну квитка з усіма накладками, ви, швидше за все, заплатите набагато більшу суму, ніж якби ви витратили час на пошук найкращих варіантів. Чим більше грошей ви заощадите на етапі планування вашої святкової відпустки, тим більше у вас залишиться грошей на пиріжки з начинкою та глінтвейн, поки ви там», — зауважив він.

Як зекономити на подорожі

1. Бронюйте безпосередньо в готелях. Щоб уникнути додаткових зборів, Кларк радить звертатися до готелів безпосередньо, а не через турагентства.

Це часто дозволяє отримати кращу ціну, адже готелі не сплачують комісію агентам.

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Знайти контактні дані можна через пошукові системи або Google Lens, який допоможе ідентифікувати офіційний сайт за фото.

2. Обирайте вдалий час для відпочинку. Якщо ви не прив’язані до навчального часу, експерт пропонує скоротити витрати, вирушивши у відпустку під час навчального року або посеред тижня, оскільки в цей період вартість проїзду часто нижча.

3. Звертайте увагу на місце розташування. Проживання в центрі міста, особливо під час святкових подій, може бути дорогим.

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Кларк рекомендує обирати житло далі від центру, але з хорошим транспортним сполученням.

4. Вибирайте апартаменти з кухнею. Апартаменти з можливістю готувати самостійно — чудовий спосіб заощадити.

Приготування їжі власноруч може значно знизити загальні витрати, а відвідування місцевих ринків і супермаркетів може додати колориту вашій подорожі.

5. Подорожуйте без багажу. Багато авіакомпаній стягують додаткову плату за зареєстрований багаж або велику ручну поклажу.

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На думку Деніела, ви повинні подорожувати без нічого незалежно від того, чи летите ви, чи їдете машиною або громадським транспортом.

6. Користуйтеся кешбек-сайтами. Наразі існують різні сайти з кешбеком, які пропонують заохочення за бронювання подорожей. Й іноді ці цифри можуть досягати значних сум.

Перш ніж бронювати квитки, житло, тури, оренду автомобіля і навіть замовляти іноземну валюту, перевірте, чи вказаний роздрібний продавець у списку. І подивіться, чи зможете ви отримати відсоток назад, щоб загалом заощадити.

Отримуйте більше з кожної покупки. Картки з кешбеком для розумних витрат ми заховали тут.

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