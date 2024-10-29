Медичне страхування за кордоном: як воно захистить вас у подорожі — Finance.ua

Медичне страхування за кордоном: як воно захистить вас у подорожі
Збираючись у подорож, більшість уявляє приємні моменти відпочинку чи нові враження. Однак усі ці приємні емоції може перекреслити раптова травма чи хвороба.
Саме тому варто завчасно подбати про власну безпеку у відпустці, аби бути готовим до будь-яких непередбачуваних ситуацій. Одним з пунктів такої підготовки є оформлення туристичного медичного страхування.
Туристичне страхування — це фінансовий інструмент, що захищає вас від непередбачуваних витрат на медичні послуги за кордоном, які, переважно, значно дорожчі.
Воно є гарантом фінансового захисту і швидкої медичної допомоги в разі непередбачуваних ситуацій за кордоном. Хоч би куди ви прямували — до країн Європи (Шенгенської зони), СНД або на інші континенти, медичне страхування забезпечує доступ до кваліфікованої допомоги й дозволяє уникнути значних витрат на лікування.
Цей тип страхування є обов’язковою умовою для подорожей до багатьох країн, і забезпечує покриття витрат у випадках раптових хвороб, травм тощо.
Що покриває туристичне медичне страхування?
Поліс туристичного медичного страхування зазвичай охоплює такі види витрат:
- виклик лікаря та швидкої допомоги;
- медичну допомогу при раптових хворобах чи травмах;
- діагностику і лікування COVID;
- амбулаторне та стаціонарне лікування;
- екстрену стоматологічну допомогу;
- медико-транспортні послуги та оплату зворотного квитка в екстрених ситуаціях;
- репатріацію;
- у деяких випадках — компенсацію затримки рейсу, страхування втрати багажу та документів.
Приклади ситуацій, коли туристичне медичне страхування стане у пригоді
- Гостра алергічна реакція під час відпочинку в Туреччині. Через несподівану реакцію на екзотичні страви турист потрапляє до лікарні, де йому надають екстрену допомогу. Туристичне страхування покриває витрати на лікування.
- Травма при катанні на лижах у Швейцарії. У разі спортивних травм страхова компанія забезпечує оплату медичних послуг та реабілітаційних процедур.
- Отруєння або кишкова інфекція в Єгипті. Неправильне харчування чи вживання неякісної води може призвести до отруєння, яке потребує негайного лікування. Туристичний поліс покриє необхідні процедури.
Де оформити туристичне страхування швидко та зручно
Щоб уникнути неприємностей і подорожувати із впевненістю, достатньо придбати туристичне медичне страхування на Finance.ua:
- Гнучкий термін страхування — від 1 дня до 1 року, щоб ви могли обрати оптимальний варіант відповідно до тривалості подорожі.
- Доступна вартість — поліс коштує від 31 гривні, що робить його доступним для кожного мандрівника.
- Широкий вибір напрямків — від країн Європи (Шенгенська зона) і СНД до будь-якої точки світу.
Подбайте про своє здоров’я та фінансову безпеку в подорожі — оформлюйте туристичне медичне страхування прямо зараз і насолоджуйтесь кожною миттю своєї мандрівки без зайвих турбот!
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