Медичне страхування за кордоном: як воно захистить вас у подорожі — Finance.ua

Медичне страхування за кордоном: як воно захистить вас у подорожі Сьогодні 14:35 — Страхування

Медичне страхування за кордоном: як воно захистить вас у подорожі

Збираючись у подорож, більшість уявляє приємні моменти відпочинку чи нові враження. Однак усі ці приємні емоції може перекреслити раптова травма чи хвороба.

Саме тому варто завчасно подбати про власну безпеку у відпустці, аби бути готовим до будь-яких непередбачуваних ситуацій. Одним з пунктів такої підготовки є оформлення туристичного медичного страхування.

Туристичне страхування — це фінансовий інструмент, що захищає вас від непередбачуваних витрат на медичні послуги за кордоном, які, переважно, значно дорожчі.

Воно є гарантом фінансового захисту і швидкої медичної допомоги в разі непередбачуваних ситуацій за кордоном. Хоч би куди ви прямували — до країн Європи (Шенгенської зони), СНД або на інші континенти, медичне страхування забезпечує доступ до кваліфікованої допомоги й дозволяє уникнути значних витрат на лікування.

Цей тип страхування є обов’язковою умовою для подорожей до багатьох країн, і забезпечує покриття витрат у випадках раптових хвороб, травм тощо.

Що покриває туристичне медичне страхування?

Поліс туристичного медичного страхування зазвичай охоплює такі види витрат:

виклик лікаря та швидкої допомоги;

медичну допомогу при раптових хворобах чи травмах;

діагностику і лікування COVID;

амбулаторне та стаціонарне лікування;

екстрену стоматологічну допомогу;

медико-транспортні послуги та оплату зворотного квитка в екстрених ситуаціях;

репатріацію;

у деяких випадках — компенсацію затримки рейсу, страхування втрати багажу та документів.

Приклади ситуацій, коли туристичне медичне страхування стане у пригоді

Гостра алергічна реакція під час відпочинку в Туреччині. Через несподівану реакцію на екзотичні страви турист потрапляє до лікарні, де йому надають екстрену допомогу. Туристичне страхування покриває витрати на лікування. Травма при катанні на лижах у Швейцарії. У разі спортивних травм страхова компанія забезпечує оплату медичних послуг та реабілітаційних процедур. Отруєння або кишкова інфекція в Єгипті. Неправильне харчування чи вживання неякісної води може призвести до отруєння, яке потребує негайного лікування. Туристичний поліс покриє необхідні процедури.

Де оформити туристичне страхування швидко та зручно

Щоб уникнути неприємностей і подорожувати із впевненістю, достатньо придбати туристичне медичне страхування на Finance.ua:

Гнучкий термін страхування — від 1 дня до 1 року, щоб ви могли обрати оптимальний варіант відповідно до тривалості подорожі.

— від 1 дня до 1 року, щоб ви могли обрати оптимальний варіант відповідно до тривалості подорожі. Доступна вартість — поліс коштує від 31 гривні, що робить його доступним для кожного мандрівника.

— поліс коштує від 31 гривні, що робить його доступним для кожного мандрівника. Широкий вибір напрямків — від країн Європи (Шенгенська зона) і СНД до будь-якої точки світу.

Подбайте про своє здоров’я та фінансову безпеку в подорожі — оформлюйте туристичне медичне страхування прямо зараз і насолоджуйтесь кожною миттю своєї мандрівки без зайвих турбот!

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