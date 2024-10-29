Медичне страхування за кордоном: як воно захистить вас у подорожі — Finance.ua
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Медичне страхування за кордоном: як воно захистить вас у подорожі

Страхування
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Медичне страхування за кордоном: як воно захистить вас у подорожі
Медичне страхування за кордоном: як воно захистить вас у подорожі
Збираючись у подорож, більшість уявляє приємні моменти відпочинку чи нові враження. Однак усі ці приємні емоції може перекреслити раптова травма чи хвороба.
Саме тому варто завчасно подбати про власну безпеку у відпустці, аби бути готовим до будь-яких непередбачуваних ситуацій. Одним з пунктів такої підготовки є оформлення туристичного медичного страхування.
Туристичне страхування — це фінансовий інструмент, що захищає вас від непередбачуваних витрат на медичні послуги за кордоном, які, переважно, значно дорожчі.
Воно є гарантом фінансового захисту і швидкої медичної допомоги в разі непередбачуваних ситуацій за кордоном. Хоч би куди ви прямували — до країн Європи (Шенгенської зони), СНД або на інші континенти, медичне страхування забезпечує доступ до кваліфікованої допомоги й дозволяє уникнути значних витрат на лікування.
Цей тип страхування є обов’язковою умовою для подорожей до багатьох країн, і забезпечує покриття витрат у випадках раптових хвороб, травм тощо.

Що покриває туристичне медичне страхування?

Поліс туристичного медичного страхування зазвичай охоплює такі види витрат:
  • виклик лікаря та швидкої допомоги;
  • медичну допомогу при раптових хворобах чи травмах;
  • діагностику і лікування COVID;
  • амбулаторне та стаціонарне лікування;
  • екстрену стоматологічну допомогу;
  • медико-транспортні послуги та оплату зворотного квитка в екстрених ситуаціях;
  • репатріацію;
  • у деяких випадках — компенсацію затримки рейсу, страхування втрати багажу та документів.
Медичне страхування за кордоном: як воно захистить вас у подорожі

Приклади ситуацій, коли туристичне медичне страхування стане у пригоді

  1. Гостра алергічна реакція під час відпочинку в Туреччині. Через несподівану реакцію на екзотичні страви турист потрапляє до лікарні, де йому надають екстрену допомогу. Туристичне страхування покриває витрати на лікування.
  2. Травма при катанні на лижах у Швейцарії. У разі спортивних травм страхова компанія забезпечує оплату медичних послуг та реабілітаційних процедур.
  3. Отруєння або кишкова інфекція в Єгипті. Неправильне харчування чи вживання неякісної води може призвести до отруєння, яке потребує негайного лікування. Туристичний поліс покриє необхідні процедури.

Де оформити туристичне страхування швидко та зручно

Щоб уникнути неприємностей і подорожувати із впевненістю, достатньо придбати туристичне медичне страхування на Finance.ua:
  • Гнучкий термін страхування — від 1 дня до 1 року, щоб ви могли обрати оптимальний варіант відповідно до тривалості подорожі.
  • Доступна вартість — поліс коштує від 31 гривні, що робить його доступним для кожного мандрівника.
  • Широкий вибір напрямків — від країн Європи (Шенгенська зона) і СНД до будь-якої точки світу.
Подбайте про своє здоров’я та фінансову безпеку в подорожі — оформлюйте туристичне медичне страхування прямо зараз і насолоджуйтесь кожною миттю своєї мандрівки без зайвих турбот!
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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