ТОП-10 нових авто для сім'ї у 2024 році — Finance.ua

ТОП-10 нових авто для сім'ї у 2024 році Сьогодні 01:43 — Технології&Авто

ТОП-10 нових авто для сім'ї у 2024 році

Одне з найважливіших рішень, які ви повинні прийняти для своєї сім'ї - це купити новий автомобіль. Потрібно враховувати багато речей — розмір, внутрішній простір, об'єм багажника, корисні функції, безпеку, вартість тощо. Журналісти автомобільного видання Parkers зібрали 10 вартих уваги пропозицій на ринку нових автомобілів, які варто розглянути на роль сімейного авто.

1. Skoda Octavia Combi

І Skoda Octavia, і SEAT Leon в кузовах універсал базуються на платформі Volkswagen MQB. Так чому Skoda на першому місці? Тому що його багажник більший — цілих 640 літрів. А ще чеський варіант ліквідніший за іспанський і має цілий набір типових «шкодівських» практичних фішок програми «Simply Clever».

Переваги:

Якість, безпека, комфорт

Величезний салон і багажник

Практичність і ліквідність на висоті

Недоліки:

Інформаційно-розважальна система може дратувати

Немає більше того азарту у їзді, що раніше

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2. Honda Civic

Хетчбек Honda Civic ідеально підходить, якщо вам не потрібен універсал чи седан — його 410-літровий багажник є мало не найбільшим, який ви знайдете серед хетчбеків С-класу. Civic у 4-дверному кузові також існує, але на європейський ринок така модель, нажаль, більше не постачається.

Переваги:

Чудова керованість

Економна гібридна силова установка

Високоякісні матеріали інтер'єру

Недоліки:

Відсутність інших двигунів для Європи

Відсутність кузова седан для Європи

Відсутність МКПП для Європи

3. SEAT Leon Estate

SEAT Leon в кузові універсал вражає своїм величезним об'ємом багажника — 620 літрів — що є одним із найвищих показників серед «сараїв» С-класу. Дійсно, є безліч значно більших 5-дверних універсалів із набагато меншими багажниками.

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Переваги:

Найдешевший серед компактних універсалів VAG

Азартні налаштування шасі

Великий багажник

Недоліки:

Незручні сенсорні елементи керування

Жорсткий, особливо версії FR Sport

4. Dacia Jogger

Це одна з найбільш вигідних угод, які зараз може запропонувати автомобільний світ. Це тому, що Jogger має місце для семи дорослих, щоб подорожувати з розумним комфортом, але коштує менше, ніж Ford Fiesta. Демонтуйте сидіння третього ряду — і з’явиться щедрий багажник об'ємом 599 літрів. Опустіть сидіння другого ряду, і він стане буквально фургоном.

Переваги:

Дивовижне співвідношення ціни та якості

Здоровенний салон із місцем для семи осіб

Комфортна їзда

Недоліки:

Обмежена лінійка двигунів

Незначна валкість у поворотах

Немає звичайних атмосферних двигунів

5. Kia EV6

Kia EV6 — один із найстильніших і найбільш захоплюючих електромобілів, які з’явилися за останні пару років, як стверджують англійці. Це автомобіль, яким може насолоджуватися вся родина. Місця в салоні тут вдосталь для сім'ї з чотирьох, навіть п’яти осіб без зайвого компромісу, а 490-літровий багажник помістить тижневий вантаж!

Переваги:

Дальність ходу вражає

Динаміка на висоті

Нульові викиди

Недоліки:

Дорожчий прямих конкурентів

Ощадливість поступається електро седанам і універсалам

Жорсткий на нерівностях

6. Citroen C4 X

C4 X — це 4-дверний седан С-класу, але не звичайний. Він має значно вищий кліренс, більші колеса і масивний дизайн передньої частини. Салон Citroen C4 X справді просторий (хоча для ніг місця не більше, ніж в меншому седані C-Elysee), багажник дуже великий, їздити неймовірно комфортно, а експлуатаційні витрати низькі. Він також дуже добре обладнаний і має розумну ціну.

Переваги:

Вишуканий і комфортабельний

Надзвичайно зручний і практичний

Унікальний стиль

Недоліки:

Не стійкий у поворотах

Немає бензинових двигунів 1.6 турбо

Надто масивний «передок»

7. Skoda Kamiq

Skoda Kamiq є дещо піднятим догори хетитбчбеком Scala, що дає йому право класифікуватися як малий кросовер. Усередині його компактного кузова є купа простору для чотирьох дорослих людей, і він має більше місця для багажу, ніж у багатьох хетчбеків С-класу. Шкода тільки, що бюджетна варіація платформи MQB, на якій збудовані Scala / Kamiq, не передбачає наявність повного приводу. Тому з практичної точки зору ці дві моделі відрізняються насамперед кліренсом.

Переваги:

Сучасний

Практичний

Продуманий і ліквідний

Недоліки:

Немає повного приводу

Не такий надійний, як моделі Suzuki

8. Volkswagen Multivan

Volkswagen Multivan має сім сидінь для дорослих, які можна конфігурувати в різних варіантах розташування. Геніальна консоль з підстаканниками та розкладний столик може рухатися спереду назад. Багажник також пристойний у версії з довшим кузовом.

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Переваги:

Величезний, продуманий салон

Є гібридна модифікація

Величезний список опцій

Недоліки:

Коштує набагато дорожче конкурентів

Бензинові двигуни люблять заправки

Немає версій 4×4, як було раніше

9. MG 5 Estate

Універсал — це ідеальний сімейний автомобіль! Як не дивно, на даний момент доступні лише три електричні універсали С-класу: це MG 5 Estate, Opel Astra Caravan і Peugeot 308 SW. Характеристики його як сімейного автомобіля досить сильні. «П'ятірка» має достатньо місця для сім'ї з чотирьох-п'яти осіб, а багажник об'ємом 464 л, хоч і малий для універсала компактного розміру, задовільнить потреби більшості сімей.

Переваги:

Дуже хороше співвідношення ціни та якості

Хороший запас ходу

Практичний, зручний, сучасний

Недоліки:

Багажник відстає від конкурентів

Задні сидіння могли б бути зручнішими

Передній звис надто довгий

10. Skoda Enyaq

Skoda Enyaq має достатньо місця для п’ятьох і великий багажник об'ємом 585 літрів. Інтер'єр повний корисних відділень для зберігання, і він витримає найгірші покарання, які можуть заподіяти салону малі нечемні діти. Стандартна інформаційно-розважальна система VW Group також простіша у використанні, ніж у багатьох аналогів Enyaq.

Переваги:

Місткий, практичний салон

Велика дальність ходу

Нульові викиди

Недоліки:

Пакети опцій коштують дорого

Не особливо привабливий для водіння

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