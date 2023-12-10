Топ-7 найнадійніших автомобілів, які відмовляються продавати власники навіть після 15 років експлуатації — Finance.ua

Топ-7 найнадійніших автомобілів, які відмовляються продавати власники навіть після 15 років експлуатації Сьогодні 08:01 — Фондовий ринок

Топ-7 найнадійніших автомобілів, які відмовляються продавати власники навіть після 15 років експлуатації

Дослідження компанії iSeeCars, присвячене рівню лояльності власників автомобілів у США, представило список транспортних засобів, якими володіють 15−20 років.

Як з’ясував портал mmr.net.ua, весь ТОП-7 цього рейтингу зайняли японські машини, переважно позашляховики, але найвищий рівень лояльності продемонстрував гібридний автомобіль.

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Toyota Prius лідирує за кількістю відданих власників, які експлуатують свої автомобілі протягом 15−20 років. Дослідження виявило, що 13,7% власників цієї моделі відмовляються продавати її протягом зазначеного періоду, що перевищує середній рівень на ринку в 2,2 рази.

З другого по п’яте місце списку знаходяться інші моделі Toyota, зокрема повнорозмірні кросовери Highlander, пікапи Tacoma, великі мінівени Sienna та вантажні позашляховики Tundra. Шосте та сьоме місця зайняли два автомобілі від Honda, а саме, CR-V та Pilot.

Крім того, досить тривалий термін володіння показують Subaru Forester, а також дві моделі від Toyota — 4Runner і Sequoia, при цьому у останньої частка власників із більш ніж 10-річним терміном володіння склала 15,9%.

Зазначимо, що до ТОП-7 брендів, з якими власники не бажають розлучатися, також увійшли японські марки: Toyota, Lexus, Nissan, Honda, Subaru, Mitsubishi та Mazda.

Дослідники підготували окремий рейтинг спортивних автомобілів, і це єдиний список, до якого увійшли автомобілі європейських виробників. Найвищу міру відданості у власників спорткарів продемонструвала Mazda MX-5, де 7,6% власників утримують свої машини протягом 15 років і більше. На другому та третьому місцях розташувалися BMW з моделями Z4 та M 5 відповідно. П’ятірку лідерів замкнули Chevrolet Corvette та Ford GT.

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