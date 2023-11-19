Власники яких автомобілів найчастіше порушують ПДР — дослідження — Finance.ua
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Власники яких автомобілів найчастіше порушують ПДР — дослідження

Технології&Авто
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Власники яких автомобілів найчастіше порушують ПДР — дослідження
Власники яких автомобілів найчастіше порушують ПДР — дослідження
Британські експерти визначили автомобілі, власники яких найчастіше порушують правила дорожнього руху. За їхніми словами, це пов’язано з маркетинговими кампаніями деяких брендів.
Про це повідомили на сайті Autoevolution.
Виробники спортивних автомобілів у своїх рекламних роликах часто демонструють можливості нових моделей на перегоновому треку. Часто покупці таких авто їздять на них швидко дорогами загального користування.

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Експерти вивчили дані про більш ніж 400 000 ДТП у Великій Британії. Вони виявили закономірність в агресивному водінні серед власників авто деяких брендів.
З’ясувалося, що водії Subaru, BMW і Porsche частіше перевищують і проїжджають на червоний сигнал світлофора, ніж інші учасники дорожнього руху. Також вони схильні до небезпечних обгонів та ігнорування пішохідних переходів.

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Один з авторів дослідження вважає, що така поведінка водіїв пов’язана з агресивними маркетинговими кампаніями цих брендів. Subaru, BMW і Porsche часто підкреслюють у своїх рекламних роликах перевагу своїх автомобілів над іншими.
Цікаво те, що Subaru поступово позбувається іміджу компанії, яка виробляє спортивні моделі. Зараз японський бренд зосереджений на випуску сімейних автомобілів.
За матеріалами:
Фокус
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