Власники яких автомобілів найчастіше порушують ПДР — дослідження Вчора 07:19 — Технології&Авто

Власники яких автомобілів найчастіше порушують ПДР — дослідження

Британські експерти визначили автомобілі, власники яких найчастіше порушують правила дорожнього руху. За їхніми словами, це пов’язано з маркетинговими кампаніями деяких брендів.

Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Виробники спортивних автомобілів у своїх рекламних роликах часто демонструють можливості нових моделей на перегоновому треку. Часто покупці таких авто їздять на них швидко дорогами загального користування.

Експерти вивчили дані про більш ніж 400 000 ДТП у Великій Британії. Вони виявили закономірність в агресивному водінні серед власників авто деяких брендів.

З’ясувалося, що водії Subaru, BMW і Porsche частіше перевищують і проїжджають на червоний сигнал світлофора, ніж інші учасники дорожнього руху. Також вони схильні до небезпечних обгонів та ігнорування пішохідних переходів.

Один з авторів дослідження вважає, що така поведінка водіїв пов’язана з агресивними маркетинговими кампаніями цих брендів. Subaru, BMW і Porsche часто підкреслюють у своїх рекламних роликах перевагу своїх автомобілів над іншими.

Цікаво те, що Subaru поступово позбувається іміджу компанії, яка виробляє спортивні моделі. Зараз японський бренд зосереджений на випуску сімейних автомобілів.

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