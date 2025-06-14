ТОП-10 міст з найбільшою кількістю працездатного населення — Finance.ua

ТОП-10 міст з найбільшою кількістю працездатного населення Сьогодні 12:03 — Світ

ТОП-10 міст з найбільшою кількістю працездатного населення

Через світову урбанізацію великі міста стають економічними двигунами своїх країн, головний механізм в яких — працездатне населення віком 25−30 років.

Про це свідчать дані Oxford Economics та CBRE Research, передає Visual Capitalist.

ТОП-10 міст з найбільшою кількістю працездатного населення

Чотири позиції у десятці міст з найбільшою робочою силою займають китайські міста.

Зокрема, Шанхай очолює рейтинг — у місті проживає 18,4 млн людей працездатного віку, що становить 74,2% усього населення міста.

Другу сходинку в рейтингу займає столиця країни, Пекін, із 16,5 млн працездатних жителів (75,5%).

Ще два китайські міста — Гуанчжоу (15,6 млн, 79,8%) і Шеньчжень (15,5 млн, 83,3%) — посіли 4 і 5 місця відповідно.

Шеньчжень є виробничим центром та має найвищу частку працездатного населення серед усіх міст рейтингу.

Також до десятки увійшли два індійські міста:

Делі-Ґурґаон — третє місце (15,7 млн);

Бенгалуру — дев’яте (10,3 млн), при цьому демонструє найвище середнє річне зростання населення працездатного віку — 2,4% за останні 5 років.

Нью-Йорк посідає шосте місце з 13,3 мільйонами дорослих працездатного віку.

Повний список 10 міст з найбільшою кількістю працездатного населення:

Шанхай, Китай — 18,4 млн;

Пекін, Китай — 16,5 млн;

Делі-Ґурґаон, Індія — 15,7 млн;

Гуанчжоу, Китай — 15,6 млн;

Шеньчжень, Китай — 15,5 млн;

Нью-Йорк, США — 13,3 млн;

Сан-Паулу, Бразилія — 12,0 млн;

Мехіко, Мексика — 11,8 млн;

Бенгалуру, Індія — 10,3 млн;

Маніла, Філіппіни — 10,0 млн.

Однак міські ринки праці зростають не скрізь. У таких містах, як Сеул, Гонконг і Сан-Франциско, спостерігається скорочення населення працездатного віку, що зумовлено старінням населення, зниженням народжуваності та міграційними моделями.

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Нагадаємо, український ринок праці переживає значну трансформацію. Через повномасштабне вторгнення та демографічну кризу скорочується і кількість працездатного населення.

Якщо у 2024 році чисельність населення у віці 15−59 років на території, підконтрольній уряду Україні, становила 18,6 млн осіб, то вже за рік вона скоротилася на пів мільйона.

Згідно з прогнозами, надалі також очікується зменшення кількості працездатних українців — до 17,5 млн осіб у 2030 році.

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