ТОП-10 міст з найбільшою кількістю працездатного населення — Finance.ua

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ТОП-10 міст з найбільшою кількістю працездатного населення

Світ
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ТОП-10 міст з найбільшою кількістю працездатного населення
ТОП-10 міст з найбільшою кількістю працездатного населення
Через світову урбанізацію великі міста стають економічними двигунами своїх країн, головний механізм в яких — працездатне населення віком 25−30 років.
Про це свідчать дані Oxford Economics та CBRE Research, передає Visual Capitalist.

ТОП-10 міст з найбільшою кількістю працездатного населення

Чотири позиції у десятці міст з найбільшою робочою силою займають китайські міста.
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Зокрема, Шанхай очолює рейтинг — у місті проживає 18,4 млн людей працездатного віку, що становить 74,2% усього населення міста.

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Другу сходинку в рейтингу займає столиця країни, Пекін, із 16,5 млн працездатних жителів (75,5%).
Ще два китайські міста — Гуанчжоу (15,6 млн, 79,8%) і Шеньчжень (15,5 млн, 83,3%) — посіли 4 і 5 місця відповідно.
Шеньчжень є виробничим центром та має найвищу частку працездатного населення серед усіх міст рейтингу.
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Також до десятки увійшли два індійські міста:
  • Делі-Ґурґаон — третє місце (15,7 млн);
  • Бенгалуру — дев’яте (10,3 млн), при цьому демонструє найвище середнє річне зростання населення працездатного віку — 2,4% за останні 5 років.
Нью-Йорк посідає шосте місце з 13,3 мільйонами дорослих працездатного віку.
Повний список 10 міст з найбільшою кількістю працездатного населення:
  • Шанхай, Китай — 18,4 млн;
  • Пекін, Китай — 16,5 млн;
  • Делі-Ґурґаон, Індія — 15,7 млн;
  • Гуанчжоу, Китай — 15,6 млн;
  • Шеньчжень, Китай — 15,5 млн;
  • Нью-Йорк, США — 13,3 млн;
  • Сан-Паулу, Бразилія — 12,0 млн;
  • Мехіко, Мексика — 11,8 млн;
  • Бенгалуру, Індія — 10,3 млн;
  • Маніла, Філіппіни — 10,0 млн.
ТОП-10 міст з найбільшою кількістю працездатного населення
Однак міські ринки праці зростають не скрізь. У таких містах, як Сеул, Гонконг і Сан-Франциско, спостерігається скорочення населення працездатного віку, що зумовлено старінням населення, зниженням народжуваності та міграційними моделями.
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Нагадаємо, український ринок праці переживає значну трансформацію. Через повномасштабне вторгнення та демографічну кризу скорочується і кількість працездатного населення.
Якщо у 2024 році чисельність населення у віці 15−59 років на території, підконтрольній уряду Україні, становила 18,6 млн осіб, то вже за рік вона скоротилася на пів мільйона.
Згідно з прогнозами, надалі також очікується зменшення кількості працездатних українців — до 17,5 млн осіб у 2030 році.
За матеріалами:
Finance.ua
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