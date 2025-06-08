Найбільші тіньові економіки світу: ТОП-10 — Finance.ua

Найбільші тіньові економіки світу: ТОП-10 Сьогодні 18:13 — Світ

Найбільші тіньові економіки світу: ТОП-10

Обсяг світової тіньової економіки оцінюється у 12,5 трильйонів доларів. Найбільша її концентрація спостерігається в країнах, що розвиваються.

Про це йдеться у звіті Ernst & Young Global Shadow Economy Report 2025, пише Visual capitalist.

Тіньовий сектор охоплює все: від вуличних торговців до незаконної діяльності, що не контролюється державними органами.

Загалом це призводить до зниження податкових надходжень та погіршення умов праці через відсутність захисту працівників, які потерпають від поганих умов праці.

Найбільші тіньові економіки світу

За даними дослідження, найбільші обсяги тіньової економіки зафіксовано у Китаї — 3,6 трильйона доларів.

З 2004 року кількість працівників у тіньовому секторі Китаю подвоїлася та досягла 200 млн осіб.

Найчастіше це робота у сфері послуг — водії, няні, ремонтники доріг.

Через це надходження податку на прибуток у Китаї становлять близько 6% ВВП, тоді як середній показник країн ОЕСР — 24%.

На другому місці — США з показником у $1,4 трлн, хоча у відсотках до ВВП тіньовий сектор США становить лише 5%.

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Індія посідає третє місце, з тіньовою економікою вартістю 931 мільярд доларів.

У Європі найбільший обсяг тіньової економіки знаходиться в Німеччині — 308 мільярдів доларів, що дорівнює 6,8% ВВП.

ТОП-10 країн світу з найбільшими тіньовими економіками:

Китай — 3,6 трлн доларів США (20,3% ВВП); США — 1,4 трлн доларів США (5,0% ВВП); Індія — 931 млрд доларів США (26,1% ВВП); Бразилія — 448 млрд доларів США (20,6% ВВП); Індонезія — 326 млрд доларів США (23,8% ВВП); Мексика — 320 млрд доларів США (17,9% ВВП); Німеччина — 308 млрд доларів США (6,8% ВВП); Японія — 282 млрд доларів США (6,7% ВВП); росія — 265 млрд доларів США (13,1% ВВП); Франція — 205 млрд доларів США (6,7% ВВП).

$4 млрд порівняно з $2,5 млрд минулого року. Нагадаємо, як прогнозує голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, додаткові податкові та митні надходження від детінізації у 2025 році можуть скластипорівняно з $2,5 млрд минулого року.

«Останні результати оцінки тіні, відповідно до зростання номінального ВВП, — це 800−900 млрд грн щороку», — додав Гетманцев.

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