ТОП-5 країн світу з найнижчою вартістю життя — Finance.ua

ТОП-5 країн світу з найнижчою вартістю життя Сьогодні 21:15 — Світ

ТОП-5 країн світу з найнижчою вартістю життя

Вартість життя — це гроші, необхідні для підтримки певного рівня комфорту. Показник включає витрати на їжу, житло, податки та медичне обслуговування. Деякі країни мають надзвичайно низьку вартість життя, що робить їх бажаними місцями для емігрантів, пенсіонерів та інших людей, які прагнуть скоротити витрати.

Про пʼятірку найдешевших країн для життя розповідає visitworld.today.

5 місце — Таїланд

Таїланд займає одне з провідних місць у рейтингах найдешевших країн для життя, з середньою вартістю близько $600−900 на місяць.

Це майже втричі дешевше, ніж проживання у середньому європейському місті, наприклад, у Парижі чи Мюнхені, де вартість може сягати $2500 і більше.

Оренда житла в Таїланді становить від $200 до $400 на місяць, що робить її доступною навіть для бюджетних мешканців.

Харчування тут надзвичайно дешеве, завдяки широкому вибору вуличної їжі, де страва коштує $1−3, що значно нижче за середні ціни в Західній Європі чи США. При цьому вартість транспорту у межах міста — $0,5−2 за поїздку — одна з найнижчих у світі.

Глобально Таїланд залишається конкурентоспроможним варіантом для тих, хто хоче поєднати помірну вартість життя з доступом до сучасної інфраструктури.

4 місце — Португалія

Португалія — одна з найдоступніших країн Західної Європи, де вартість життя в середньому складає $1200−1500 на місяць.

Для порівняння, у Парижі або Лондоні оренда однокімнатної квартири коштує від $1200 до $2000, що робить Португалію більш вигідним варіантом для життя на континенті.

Вартість харчування — $8−12 за обід у кафе — також є нижчою, ніж у багатьох західноєвропейських країнах.

Транспорт у Португалії доступний - поїздка коштує близько $1,5−2, що на 40−50% дешевше, ніж у багатьох європейських столицях.

Загалом, Португалія пропонує привабливий баланс між комфортом, безпекою та доступністю, що пояснює її популярність серед експатів з усього світу.

3 місце — Мексика

Мексика в 2025 році продовжує утримувати позицію країни з помірною вартістю життя — $800−1000 на місяць. Це приблизно вдвічі дешевше за середній рівень життя у великих містах США, таких як Нью-Йорк чи Лос-Анджелес.

Оренда житла, яка стартує від $300, та вартість харчування у $3−5 за обід у ресторані роблять Мексику привабливою для тих, хто шукає економічні умови, не жертвуючи комфортом.

Для порівняння, ціни на транспорт у Мексиці ($0,5−1 за поїздку) виявляються значно нижчими, ніж у Канаді або Австралії, де проїзд коштує в середньому $3−4.

2 місце — В’єтнам

В’єтнам є однією з найдоступніших країн Південно-Східної Азії із середньою вартістю життя $500−700 на місяць.

Це значно нижче, ніж у сусідніх країнах, таких як Малайзія або Таїланд, де вартість життя зазвичай стартує від $700.

Вартість оренди — $200−350 на місяць — робить В’єтнам надзвичайно привабливим для тих, хто хоче знизити свої витрати.

Їжа, яка коштує від $1 до $3 за порцію, є одним із найнижчих показників у світі, а транспорт за $0,15−0,50 за поїздку — це в рази дешевше, ніж у більшості західних країн.

Загалом, В’єтнам пропонує оптимальне співвідношення ціна-якість для бюджетних мігрантів.

1 місце — Індонезія

Індонезія, з середньою вартістю життя близько $340 на місяць, вважається найнижчою серед популярних країн для проживання в 2025 році.

Це майже втричі дешевше, ніж у середньому по світу, враховуючи великі міста. Джакарта дешевша за Лондон на 60%, що робить її однією з найдоступніших столиць світу.

Обід на двох у ресторані коштує менше $20, у той час як вино, яке є імпортним, обходиться приблизно в $25 за пляшку — значно дорожче за місцеві продукти.

Транспорт у місті дуже доступний - поїздка на громадському транспорті коштує близько $0,25, місячний проїзний - $12, а таксі — від $1.

Індонезія ідеально підходить для тих, хто хоче жити з мінімальними витратами, особливо поза межами основних мегаполісів.

За даними Numbeo та інших ресурсів, середня вартість життя у світі у 2025 році варіюється від $400 у найдешевших країнах до понад $3000 у найбільш дорогих містах світу (наприклад, Нью-Йорк, Токіо, Цюріх).

Різниця між найдешевшими і найдорожчими країнами сягає 7−10 разів, що робить вибір країни з низькою вартістю життя стратегічно вигідним для тих, хто прагне економити або жити більш комфортно на менші кошти.

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