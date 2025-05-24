ТОП-10 бюджетних міст Європи, які варто відвідати цього літа — Finance.ua

ТОП-10 бюджетних міст Європи, які варто відвідати цього літа Сьогодні 16:03 — Світ

ТОП-10 бюджетних міст Європи, які варто відвідати цього літа

На тлі сплеску надмірного туризму, що неминуче призводить до зростання цін на відпочинок на найпопулярніших напрямках, відпочивальники все частіше намагаються шукати бюджетні альтернативи.

Свіже дослідження UK’s Post Office вивчило 38 міст Європи, щоб визначити десять найкращих із них, де можна добре відпочити, не витративши на це всі гроші світу, повідомляє Euronews Travel.

Найкращі бюджетні міста Європи для літнього відпочинку

Очолила рейтинг латвійська столиця Рига, де чудовий вікенд на двох можна провести за 300 євро.

Такий високий рядок у рейтингу місто посіло вперше, до того ж за останній рік воно піднялося одразу на шість позицій.

Це пов’язано з тим, що ціни в Ризі знизилися на 15% у річному обчисленні порівняно з містом, яке посіло друге місце.

Тим часом друга сходинка дісталася сусіду Риги — литовській столиці Вільнюсу, де середня вартість сіті-брейка зросла на 7,5%, до 302 євро.

Замкнула трійку лідерів польська столиця Варшава, яка за рік піднялася з 10-го відразу на третє місце, показавши падіння цін на 13,2%, до 329 євро, здебільшого через зниження вартості розміщення на 46 євро (155 євро за дві ночі порівняно з 201 євро роком раніше).

Загалом до першої десятки потрапили сім міст у Східній Європі.

10 найкращих міст Європи за співвідношенням ціна/якість цього літа

Рига, Латвія; Вільнюс, Литва;

Варшава, Польща; Подгориця, Чорногорія; Лісабон, Португалія; Лілль, Франція; Гданськ, Польща; Краків, Польща; Порту, Португалія; Загреб, Хорватія.

Під час складання рейтингу враховували 12 основних показників, зокрема вартість двох ночей проживання в тризірковому готелі для двох осіб, вечері з трьох страв на двох із домашнім вином, чашки кави, пляшки пива, банки Coca-Cola або Pepsi, келиха вина, транспортні витрати (трансфер з аеропорту автобусом або потягом і міський проїзний на 48 годин), а також вартість оглядової автобусної екскурсії містом, відвідування головної туристичної визначної пам’ятки, головного музею і головної художньої галереї,

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УНІАН За матеріалами:

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