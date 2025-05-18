ТОП-3 бюджетні альтернативи Гаваям (фото) — Finance.ua

ТОП-3 бюджетні альтернативи Гаваям (фото)
Гаваї — це мрія для багатьох мандрівників, але відпустка на цих райських островах може виявитися дуже дорогою. Тиждень відпочинку там коштує від $1000 до $13 000, залежно від умов і кількості осіб. Однак схожі краєвиди й атмосферу можна знайти в інших куточках світу за значно менші гроші.
Видання GOBankingRates зібрало три чудові альтернативи Гаваям.
Ціни у статті вказані для американського ринку і можуть відрізнятися для України та інших країн.
1. Канкун, Мексика — карибська класика без переплат
Бірюзова вода, білосніжні пляжі, готелі all-inclusive — Канкун пропонує все те саме, що й елітні курорти, але за набагато доступнішими цінами.
Це місто на південному сході Мексики — ідеальне місце для тих, хто хоче поєднати релакс на пляжі з активним відпочинком: дайвінг, серфінг, поїздки до руїн мая, нічне життя, місцеві базари та смачна кухня. Канкун — це ідеальна тропічна відпустка без зайвих витрат.
Ціни на тиждень:
- подорож для однієї особи: ≈ $1116;
- подорож удвох: ≈ $2004;
- сімейна відпустка (4 особи): ≈ $3758
Найкращий час для поїздки: з листопада по квітень, коли мінімум дощів, тепла вода та комфортна температура.
2. Пуерто-Ріко — райський острів без потреби в паспорті
Пуерто-Ріко — справжній тропічний острів із чарівними пляжами та насиченою латиноамериканською культурою. Для туристів із США це ще й дуже зручний напрямок, адже для в’їзду не потрібно мати паспорт.
Проте й інші мандрівники можуть насолодитися чудовими пляжами, тропічними лісами, історичними пам’ятками та безпечним відпочинком.
Сан-Хуан — старовинне місто з колоніальною архітектурою, а нічне життя та гастрономічні насолоди додають особливого колориту.
Ціни на тиждень:
- соло: $1500;
- парна поїздка: $2300
Переваги: дешеві авіаквитки, безліч форматів відпочинку від пляжного до культурного.
3. Таїті, Французька Полінезія — тропіки, які стали доступнішими
Таїті — легендарне місце з неймовірними водоспадами, чорними пляжами, кораловими лагунами й зеленими вулканічними схилами.
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Раніше його вважали елітним напрямом для багатіїв, але сьогодні це місце стало доступним і для більшості туристів. Якщо поїхати в низький сезон (грудень — лютий), ціни на перельоти та проживання можуть бути вдвічі нижчими.
Як заощадити:
- Оренда через Airbnb — від $60 до $150/ніч
- Турпакети з перельотом і сніданками — від $2500 до $3500 за тиждень
Таїті — ідеальний вибір для тих, хто хоче відчути себе «на краю світу», але при цьому не готовий витратити всі свої заощадження.
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