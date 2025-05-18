ТОП-3 бюджетні альтернативи Гаваям (фото) — Finance.ua

ТОП-3 бюджетні альтернативи Гаваям (фото) Сьогодні 15:22 — Світ

ТОП-3 бюджетні альтернативи Гаваям (фото)

Гаваї — це мрія для багатьох мандрівників, але відпустка на цих райських островах може виявитися дуже дорогою. Тиждень відпочинку там коштує від $1000 до $13 000, залежно від умов і кількості осіб. Однак схожі краєвиди й атмосферу можна знайти в інших куточках світу за значно менші гроші.

Видання GOBankingRates зібрало три чудові альтернативи Гаваям.

Ціни у статті вказані для американського ринку і можуть відрізнятися для України та інших країн.

1. Канкун, Мексика — карибська класика без переплат

Бірюзова вода, білосніжні пляжі, готелі all-inclusive — Канкун пропонує все те саме, що й елітні курорти, але за набагато доступнішими цінами.

Це місто на південному сході Мексики — ідеальне місце для тих, хто хоче поєднати релакс на пляжі з активним відпочинком: дайвінг, серфінг, поїздки до руїн мая, нічне життя, місцеві базари та смачна кухня. Канкун — це ідеальна тропічна відпустка без зайвих витрат.

Ціни на тиждень:

подорож для однієї особи: ≈ $1116;

подорож удвох: ≈ $2004;

сімейна відпустка (4 особи): ≈ $3758

Найкращий час для поїздки: з листопада по квітень, коли мінімум дощів, тепла вода та комфортна температура.

2. Пуерто-Ріко — райський острів без потреби в паспорті

Пуерто-Ріко — справжній тропічний острів із чарівними пляжами та насиченою латиноамериканською культурою. Для туристів із США це ще й дуже зручний напрямок, адже для в’їзду не потрібно мати паспорт.

Проте й інші мандрівники можуть насолодитися чудовими пляжами, тропічними лісами, історичними пам’ятками та безпечним відпочинком.

Сан-Хуан — старовинне місто з колоніальною архітектурою, а нічне життя та гастрономічні насолоди додають особливого колориту.

Ціни на тиждень:

соло: $1500;

парна поїздка: $2300

Переваги: дешеві авіаквитки, безліч форматів відпочинку від пляжного до культурного.

3. Таїті, Французька Полінезія — тропіки, які стали доступнішими

Таїті — легендарне місце з неймовірними водоспадами, чорними пляжами, кораловими лагунами й зеленими вулканічними схилами.

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Раніше його вважали елітним напрямом для багатіїв, але сьогодні це місце стало доступним і для більшості туристів. Якщо поїхати в низький сезон (грудень — лютий), ціни на перельоти та проживання можуть бути вдвічі нижчими.

Як заощадити:

Оренда через Airbnb — від $60 до $150/ніч

— від $60 до $150/ніч Турпакети з перельотом і сніданками — від $2500 до $3500 за тиждень

Таїті — ідеальний вибір для тих, хто хоче відчути себе «на краю світу», але при цьому не готовий витратити всі свої заощадження.

Обозреватель За матеріалами:

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