Тенденції на ринку нерухомості: українці в Польщі все частіше винаймають житло — Finance.ua

Тенденції на ринку нерухомості: українці в Польщі все частіше винаймають житло Сьогодні 11:19 — Світ

Тенденції на ринку нерухомості: українці в Польщі все частіше винаймають житло

У 2024 році 67,5% українців, які виїхали до Польщі через воєнні дії, орендували житло. Це помітне зростання порівняно з 2023 роком, коли цей показник становив майже 60%, і з 27,6% у 2022 році.

Про це свідчать дані дослідницької групи Openfield, пише inPoland.

Зміни в житлових звичках та інтеграція в Польщі

Дані свідчать про зміну тенденцій серед українців, які переїхали до Польщі ще до повномасштабного вторгнення росії.

У попередні роки вони частіше обирали гуртожитки, готелі або проживали у родичів. Тепер оренда житла стає основним вибором, що пов’язано з економічними факторами та потребою в довготривалому проживанні.

Зростання оренди серед українців також відображає їхню поступову інтеграцію в польське суспільство та місцеву економіку.

Це пов’язано з тим, що багато з них планують залишатися в Польщі на довгий період, оскільки війна триває, а перспективи повернення до України залишаються невизначеними.

Читайте також У Польщі виплачують по 500 злотих на домашніх улюбленців: хто може отримати

Водночас зростає попит на житло, що створює нові виклики для ринку нерухомості в Польщі.

Робота та стабільність стимулюють попит

Ті, хто залишився в Польщі, дедалі активніше беруть участь у ринку нерухомості, орендуючи не тільки квартири економ-класу, але й житло середнього цінового сегмента.

Фінансові можливості українців покращилися завдяки зайнятості та соціальній підтримці у Польщі.

Багато з них починають планувати довгострокове перебування, що посилює попит на оренду й стимулює розвиток ринку нерухомості.

Експерти прогнозують, що ця тенденція продовжуватиметься й у 2025 році, оскільки багато українців, які залишаються в Польщі, починають розглядати покупку власного житла як довгострокову інвестицію.

Це також сприятиме зміцненню економічних зв’язків між двома країнами та підвищенню ролі української спільноти на польському ринку праці.

Нагадаємо, минулого року українські громадяни активно брали кредити на нерухомість у Польщі. У 2023 році понад 2 тисячі українців скористалися державною програмою на придбання першого житла. Проте наразі банки припинили приймати заявки на кредити під 2% річних.

Главком За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.