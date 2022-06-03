Тарифи на газ та тепло заморозять до кінця війни: законопроекти вже в Раді — Finance.ua

Тарифи на газ та тепло заморозять до кінця війни: законопроекти вже в Раді

Вчора 15:03 — Особисті фінанси

Тарифи на газ та тепло заморозять до кінця війни: законопроекти вже в Раді

Кабінет міністрів подав до Верховної ради проекти законів щодо заборони підвищувати тарифи на газ, розподіл газу, тепло та гарячу воду під час воєнного стану. Мораторій на збільшення тарифів у 2022 році буде коштувати 264 млрд гривень.

Про це свідчать проекти законів на сайті Верховної Ради.

Мораторій на підвищення тарифів

Проект закону № 7427 стосується мораторію на підвищення тарифів.

Зокрема пропонується встановити, що:

тарифи на послуги розподілу природного газу не підлягають збільшенню;

тарифи на теплову енергію, на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів не підлягають збільшенню;

ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

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Законопроектом пропонується встановити заборону постачальникам природного газу здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості.

Джерела коштів

Законопроектом № 7429 пропонується збільшити доходи спеціального фонду держбюджету на 264,3 млрд гривень. Ці кошти підуть на компенсацію НАК «Нафтогаз України», який зобов’язаний продавати газ за пільговими цінами.

Джерелами коштів для спецфонду держбюджету є дивіденди держкомпаній та надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів зобов’язав газопостачальну компанію «Нафтогаз Трейдинг» з 1 червня до 31 липня 2022 року реалізовувати газ виробникам теплової енергії, у тому числі ОСББ, ЖБК, в обсягах, необхідних для забезпечення гарячого водопостачання, за ціною 7,42 грн (з урахуванням ПДВ) за куб. м;

більшість постачальників газу показали травневі розцінки. Після закінчення терміну дії річних пропозицій попереднього сезону компанії мали б сформувати нові тарифні пакети, проте через війну ці плани довелося відкласти;

у Центрі протидії дезінформації також пояснили ситуацію щодо блакитного палива. Зазначається, що 10 травня Кабміном було схвалено законопроєкт, який запроваджує мораторій на підвищення тарифів на тепло і гарячу воду, а також на газ і його розподіл для всіх категорій споживачів.

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