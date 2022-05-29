Українцям роз'яснили ситуацію про нібито підвищення утричі цін на опалення — Finance.ua

Мережею активно шириться інформація, нібито ціни на опалення для українців зростуть утричі. У Центрі протидії дезінформації пояснили ситуацію щодо блакитного палива.
Відповідний допис опубліковано в офіційному телеграм-каналі Центру.
Зазначається, що 10 травня Кабміном було схвалено законопроєкт, який запроваджує мораторій на підвищення тарифів на тепло і гарячу воду, а також на газ і його розподіл для всіх категорій споживачів. Підтвердили цю інформацію і у «Нафтогазі», зауваживши, що на платіжках українців це ніяк не позначиться.
Наразі ціна на газ становить 7,96 гривні за куб. Відомо, що договори з компаніями та домогосподарствами будуть автоматично продовжені.
Напередодні в РНБО також спростували інформацію, що через великий попит та «можливість заробити» в роздрібних магазинах та на ринках штучно завищують ціну на сіль. Теж є припущення, ніби всю сіль викупили виробники ковбас та заводи з консервації — це також неправда.
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