Українцям роз'яснили ситуацію про нібито підвищення утричі цін на опалення — Finance.ua

Українцям роз'яснили ситуацію про нібито підвищення утричі цін на опалення

Вчора 10:00 — Казна та Політика

Мережею активно шириться інформація, нібито ціни на опалення для українців зростуть утричі. У Центрі протидії дезінформації пояснили ситуацію щодо блакитного палива.

Відповідний допис опубліковано в офіційному телеграм-каналі Центру.

Зазначається, що 10 травня Кабміном було схвалено законопроєкт, який запроваджує мораторій на підвищення тарифів на тепло і гарячу воду, а також на газ і його розподіл для всіх категорій споживачів. Підтвердили цю інформацію і у «Нафтогазі», зауваживши, що на платіжках українців це ніяк не позначиться.

Наразі ціна на газ становить 7,96 гривні за куб. Відомо, що договори з компаніями та домогосподарствами будуть автоматично продовжені.

Напередодні в РНБО також спростували інформацію, що через великий попит та «можливість заробити» в роздрібних магазинах та на ринках штучно завищують ціну на сіль. Теж є припущення, ніби всю сіль викупили виробники ковбас та заводи з консервації — це також неправда.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.