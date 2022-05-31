Скільки платитимемо за газ: постачальники опублікували нові ціни — Finance.ua

Скільки платитимемо за газ: постачальники опублікували нові ціни

Вчора 12:02 — Особисті фінанси

Скільки платитимемо за газ: постачальники опублікували нові ціни

Більшість постачальників газу показали травневі розцінки. Після закінчення терміну дії річних пропозицій попереднього сезону компанії мали б сформувати нові тарифні пакети, проте через війну ці плани довелося відкласти, пише ГазПравда.

В уряді запевнили, що по закінченню чинних річних контрактів з 1 травня газ для побутових споживачів в Україні не здорожчає.

У результаті майже всі компанії залишили ціни на рівні квітня.

Що з цінами

Найнижчу вартість запропонував постачальник Еру людям — 7,7 грн за кубометр.

На другому місці — «Енерджі Трейд Груп» з цінником 7,799 грн за куб.

По 7,89 грн/куб «блакитне паливо» запропонували «Черкасигаз Збут» і «Уманьгаз Збут». По 7,95 грн/куб — «Кременчукгаз-Трейдінг».

Далі йде Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» з традиційними 7,96 грн за кубометр. Стільки ж за куб просить і «Газпостач».

«Прикарпат Енерго Трейд» і «Закарпаття Енергозбут» оприлюднили цінники 7,98 грн/куб.

Низка регіональних газзбутів під брендом «Твій Газзбут» зберегла ціну на рівні 7,99 грн/куб.

Ще в 11 невеликих приватних газопостачальних компаній ціни на газ коливаються від 8,00 грн до 29,95 грн за кубометр (залежно від компанії).

При цьому 16 газопостачальних компаній узагалі припинили продавати газ побутовим споживачам.

З повним переліком постачальників і їхніх цін можете ознайомитися за посиланням.

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