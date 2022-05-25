В Україні змінили формулу розрахунку субсидій та сум пільг на оплату комуналки — Finance.ua
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В Україні змінили формулу розрахунку субсидій та сум пільг на оплату комуналки

Вчора 09:05Особисті фінанси
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В Україні змінили формулу розрахунку субсидій та сум пільг на оплату комуналкиВ Україні змінили формулу розрахунку субсидій та сум пільг на оплату комуналки
В Україні змінили формулу розрахунку субсидії та суми пільг на оплату комунальних послуг.
Як повідомляє видання «На пенсії», за квітень виплатять 43% субсидії та 59% пільги, нарахованих у січні 2022 року.
А з травня та на весь неопалювальний сезон виплачуватимуть 16% субсидії та 29% пільги, нарахованих у січні 2022 року.
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Зазначається, що зменшення виплат пов’язане із меншою сумою комунального рахунку (без опалення), та, ймовірно, з наслідками воєнного стану.
Ті, хто раніше не отримував субсидію, але зараз вона йому потрібна, може протягом двох місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону звернутися за її призначенням. Головне — встигнути подати заяву та необхідні документи до закінчення неопалювального (опалювального) сезону.
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Це стосується претендентів двох категорій:
  • людей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
  • власників житлових приміщень у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та у Києві.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів схвалив виплату компенсації комунальних витрат для українців, які безкоштовно прихистили у себе внутрішньо переміщених людей;
  • якщо людина більше 30 днів не перебувала у помешканні, вона має звернутися із заявою до надавача послуг, а також додати довідку про лікування, або довідку внутрішньо переміщеної особи, або довідку, яка свідчить про службу у ЗСУ. Саме ця довідка і буде підставою, щоб надавач послуг зробив перерахування.
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За матеріалами: Факти і коментарії
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