В Україні змінили формулу розрахунку субсидій та сум пільг на оплату комуналки — Finance.ua

В Україні змінили формулу розрахунку субсидій та сум пільг на оплату комуналки

Вчора 09:05 — Особисті фінанси

В Україні змінили формулу розрахунку субсидій та сум пільг на оплату комуналки

В Україні змінили формулу розрахунку субсидії та суми пільг на оплату комунальних послуг.

Як повідомляє видання « На пенсії », за квітень виплатять 43% субсидії та 59% пільги, нарахованих у січні 2022 року.

А з травня та на весь неопалювальний сезон виплачуватимуть 16% субсидії та 29% пільги, нарахованих у січні 2022 року.

Зазначається, що зменшення виплат пов’язане із меншою сумою комунального рахунку (без опалення), та, ймовірно, з наслідками воєнного стану.

Ті, хто раніше не отримував субсидію, але зараз вона йому потрібна, може протягом двох місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону звернутися за її призначенням. Головне — встигнути подати заяву та необхідні документи до закінчення неопалювального (опалювального) сезону.

Це стосується претендентів двох категорій:

людей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

власників житлових приміщень у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та у Києві.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів схвалив виплату компенсації комунальних витрат для українців, які безкоштовно прихистили у себе внутрішньо переміщених людей;

якщо людина більше 30 днів не перебувала у помешканні, вона має звернутися із заявою до надавача послуг, а також додати довідку про лікування, або довідку внутрішньо переміщеної особи, або довідку, яка свідчить про службу у ЗСУ. Саме ця довідка і буде підставою, щоб надавач послуг зробив перерахування.

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