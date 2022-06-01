Озвучено ціну, за якою "Нафтогаз" продаватиме газ тепловикам — Finance.ua

Кабінет Міністрів зобов’язав газопостачальну компанію «Нафтогаз Трейдинг» з 1 червня до 31 липня 2022 року реалізовувати газ виробникам теплової енергії, у тому числі ОСББ, ЖБК, в обсягах, необхідних для забезпечення гарячого водопостачання, за ціною 7,42 грн (з урахуванням ПДВ) за куб. м.
Відповідну постанову Уряду від 31 травня № 637 оприлюднено на урядовому порталі.
Також наголошується, що до ціни додається тариф на послуги з транспортування природного газу і коефіцієнт, застосовуваний при замовленні потужності на добу вперед.
Згідно з постановою, на «Нафтогаз Трейдинг» покладаються спецзобов’язання щодо забезпечення реалізації газу виробникам теплової енергії, а на НАК «Нафтогаз України» — щодо забезпечення «Нафтогаз трейдингу» відповідним ресурсом газу.
Ціни на газ
Компанія «Нафтогаз Трейдинг» в рамках трирічних договорів планує підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж втричі — до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ).
Разом з тим у «Нафтогазі» запевняють, що тарифи на газ і тепло для українців не зміняться. Як заявили в компанії, планується, що частина міжнародної фінансової допомоги буде використана для стримування підвищення тарифів.
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