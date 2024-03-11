Сирський запропонував Зеленському подвоїти виплати військовим — Finance.ua

Сирський запропонував Зеленському подвоїти виплати військовим
Попри дефіцит бюджету, Сирський поставив на обговорення президенту України пропозицію щодо подвоєння «бойових» виплат військовим, які знаходяться на передових позиціях фронту.
Про це в інтерв'ю «Телеграфу» повідомив народний депутат від фракції «Слуга народу» Руслан Горбенко.
«Вони хотіли б отримувати надбавку за бойові не 100 тисяч гривень, а 200 тисяч. Це можна робити? Так, можна! І є така пропозиція від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який запропонував президенту подвоїти ці виплати для мотивації хлопців, які бажають битися і воювати», — сказав депутат.
Він зазначив, що під час його поїздок на фронт до нього неодноразово зверталися військовослужбовці з проханням збільшити так звані бойові виплати.
На думку Горбенка, кошти в бюджеті на таку індексацію можливо знайти шляхом звільнення з лав ЗСУ тих, хто не бажає воювати та спрямувати ці гроші на стимулювання військових, які знаходяться на передових позиціях і бажають захищати країну.
«Я не бачу сенсу тримати таких людей в лавах нашої армії, краще ці кошти, які вивільняються (вони ж не будуть отримувати зарплату), спрямувати на додаткову мотивацію хлопців, які бажають воювати, захищати свою країну», — підсумував він.
Довідка Finance.ua:
- уряд планує залучити до держбюджету у 2024-му додаткові надходження, збільшивши надходження від військового збору та акцизу;
- раніше Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт щодо посилення соціального захисту військових.
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