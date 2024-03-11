Сирський запропонував Зеленському подвоїти виплати військовим — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Сирський запропонував Зеленському подвоїти виплати військовим

Казна та Політика
289
Сирський запропонував Зеленському подвоїти виплати військовим
Сирський запропонував Зеленському подвоїти виплати військовим
Попри дефіцит бюджету, Сирський поставив на обговорення президенту України пропозицію щодо подвоєння «бойових» виплат військовим, які знаходяться на передових позиціях фронту.
Про це в інтерв'ю «Телеграфу» повідомив народний депутат від фракції «Слуга народу» Руслан Горбенко.
Читайте також
«Вони хотіли б отримувати надбавку за бойові не 100 тисяч гривень, а 200 тисяч. Це можна робити? Так, можна! І є така пропозиція від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який запропонував президенту подвоїти ці виплати для мотивації хлопців, які бажають битися і воювати», — сказав депутат.
Він зазначив, що під час його поїздок на фронт до нього неодноразово зверталися військовослужбовці з проханням збільшити так звані бойові виплати.
Читайте також
На думку Горбенка, кошти в бюджеті на таку індексацію можливо знайти шляхом звільнення з лав ЗСУ тих, хто не бажає воювати та спрямувати ці гроші на стимулювання військових, які знаходяться на передових позиціях і бажають захищати країну.
«Я не бачу сенсу тримати таких людей в лавах нашої армії, краще ці кошти, які вивільняються (вони ж не будуть отримувати зарплату), спрямувати на додаткову мотивацію хлопців, які бажають воювати, захищати свою країну», — підсумував він.

Довідка Finance.ua:

  • уряд планує залучити до держбюджету у 2024-му додаткові надходження, збільшивши надходження від військового збору та акцизу;
  • раніше Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт щодо посилення соціального захисту військових.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеграф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.