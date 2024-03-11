Сирський запропонував Зеленському подвоїти виплати військовим — Finance.ua

Сирський запропонував Зеленському подвоїти виплати військовим Сьогодні 12:20 — Казна та Політика

Сирський запропонував Зеленському подвоїти виплати військовим

Попри дефіцит бюджету, Сирський поставив на обговорення президенту України пропозицію щодо подвоєння «бойових» виплат військовим, які знаходяться на передових позиціях фронту.

Про це в інтерв'ю «Телеграфу» повідомив народний депутат від фракції «Слуга народу» Руслан Горбенко.

«Вони хотіли б отримувати надбавку за бойові не 100 тисяч гривень, а 200 тисяч. Це можна робити? Так, можна! І є така пропозиція від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який запропонував президенту подвоїти ці виплати для мотивації хлопців, які бажають битися і воювати», — сказав депутат.

Він зазначив, що під час його поїздок на фронт до нього неодноразово зверталися військовослужбовці з проханням збільшити так звані бойові виплати.

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На думку Горбенка, кошти в бюджеті на таку індексацію можливо знайти шляхом звільнення з лав ЗСУ тих, хто не бажає воювати та спрямувати ці гроші на стимулювання військових, які знаходяться на передових позиціях і бажають захищати країну.

«Я не бачу сенсу тримати таких людей в лавах нашої армії, краще ці кошти, які вивільняються (вони ж не будуть отримувати зарплату), спрямувати на додаткову мотивацію хлопців, які бажають воювати, захищати свою країну», — підсумував він.

Довідка Finance.ua:

уряд планує залучити до держбюджету у 2024-му додаткові надходження, збільшивши надходження від військового збору та акцизу;

раніше Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт щодо посилення соціального захисту військових.



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