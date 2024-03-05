Прикордонники почали використовувати реєстр військовозобов'язаних на кордоні — Finance.ua

Прикордонники почали використовувати реєстр військовозобов'язаних на кордоні Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Прикордонники почали використовувати реєстр військовозобов'язаних на кордоні

З середини лютого Державна прикордонна служба розпочала використовувати реєстр «Оберіг», що посилює протидію незаконному виїзду за кордон.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Прикордонне відомство спільно з Міноборони напрацювали спільні кроки для впровадження інформаційного обміну між базою даних Держприкордонслужби та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це дозволяє викривати підроблені документи та перевірити інформацію про військовозобов'язаних», — сказано в повідомленні.

Як було раніше

Раніше прикордонникам, аби підтвердити дійсність військово-облікових документів, виданих ТРЦК та СП, які б давали громадянину законні підстави виїзду за кордон, доводилося контактувати безпосередньо з представниками цих підрозділів.

Що змінилось

Зараз інформацію можна перевірити онлайн через реєстр «Оберіг» — у декілька кліків.

«Цифровізація роботи з даними ТЦК та СП уже невідворотна. „Оберіг“ дозволяє автоматизувати ті процеси, які раніше залежали від людського фактору», — зазначила Катерина Черногоренко, заступниця Міністра оборони з питань цифровізації, цифрових трансформацій та цифрового розвитку.

Скільки підробок вже виявили

У пунктах пропуску на державному кордоні протягом останніх трьох тижнів прикордонники завадили 230 спробам незаконного перетину з використанням підроблених документів. Частину підробок викрито завдяки реєстру «Оберіг».

«Прикордонники продовжують протидіяти спробам незаконного перетину кордону, як на „зеленій“ ділянці, так і в пунктах пропуску, де порушники намагаються використовувати підроблені документи, які б давали право на перетин кордону під час дії воєнного стану. Частина з них — це військово-облікові документи, начебто, видані в територіальних центрах комплектування. Саме тому налагодження дієвого інформаційного обміну між базами даних дозволяє інспекторам Держприкордонслужби більш ефективно і досить швидко проводити перевірку таких документів, які люди надають на контроль», — зазначив помічник Голови Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Нагадаємо, що Закон України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів «Оберіг» було ухвалено у 2017 році, однак до 24 лютого 2022 року інформація в ньому була відсутня, і тільки восени 2023 року система почала свою роботу.

Єдиний реєстр військовозобов'язаних та призовників «Оберіг» вже підключено до двох найбільших державних баз даних — реєстрів Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби.

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