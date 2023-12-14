Світові продажі електромобілів зросли на 20% — Finance.ua

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Світові продажі електромобілів зросли на 20%

Технології&Авто
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Світові продажі електромобілів зросли на 20%
Світові продажі електромобілів зросли на 20%
Світові продажі авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) та плагін-гібридних електромобілів (BEV) оновили щомісячний рекорд.
Про це повідомляє компанія Rho Motion, яка займається дослідженням ринку, пише Reuters.
У листопаді цього року продажі електромобілів у світі склали 1,4 млн одиниць. Це на 20% більше порівняно з листопадом минулого року — тоді продажі оцінювалися на рівні 1,1 млн одиниць.
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У Rho Motion пояснюють це тим, що сильне зростання в Північній Америці та Китаї компенсувало нижчі продажі в Європі.
«Продажі продовжують зростати, незважаючи на багато негативних настроїв на ринку, і ми очікуємо, що продажі залишаться високими в грудні», — додали в компанії.
За інформацією Rho Motion, у листопаді 70% продажів електромобілів у світі припадало на BEV, а решта 30% - на PHEV. У Китаї продажі зросли на 25%, а в США та Канаді - на 43%. Натомість в Європі цей показник зменшився на 3%.
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Нагадаємо, за даними Kelley Blue Book, у вересні середня ціна електромобіля (BEV) становила близько $50 тис. Високі ціни є головною причиною уповільнення росту попиту на електромобілі, однак незабаром це може змінитися.
У листопаді український автопарк поповнили 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це майже утричі, ніж минулого року. У порівнянні з жовтнем 2023р. ринок зменшився на 4%.
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За матеріалами:
mezha.media
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