Гібриди, електромобілі, з бензиновими двигунами: які авто обирають українці — Finance.ua
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Гібриди, електромобілі, з бензиновими двигунами: які авто обирають українці

Особисті фінанси
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Гібриди, електромобілі, з бензиновими двигунами: які авто обирають українці
Гібриди, електромобілі, з бензиновими двигунами: які авто обирають українці
Найпопулярнішими на вітчизняному ринку нових легкових автомобілів залишаються моделі з бензиновими двигунами. У листопаді, як і у попередньому місяці, вони охопили 45% продажів нових авто.
Про це повідомляє «Укравтопром».

Моторні вподобання листопада:

  • дизельні авто, у порівнянні з жовтнем, збільшили свою ринкову частку з 20% до 21%;
  • на 0,5 відсоткового пункти (в.п.) зменшився сегмент гібридів — до 18,5%;
  • частка електромобілів залишилась на колишньому рівні - 15%;
  • сегмент автомобілів з ГБО зменшився на 0,5 в.п., в листопаді таким авто належало менше 1 відсотка ринку.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

  • бензинові авто — Renault Duster;
  • дизельні - Renault Duster;
  • гібридні - Nissan Qashqai;
  • електро — Volkswagen ID.4;
  • авто з ГБО — Hyundai Tucson.
Нагадаємо, за листопад 2023 року українці придбали 5,4 тис. нових легкових автомобілів. Переважна більшість із них була кросоверами. До десятки моделей-лідерів авторинку України потрапили тільки кросовери та позашляховики. На ці авто припало 34% усіх продажів у листопаді.
Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланням:

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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