Гібриди, електромобілі, з бензиновими двигунами: які авто обирають українці — Finance.ua

Гібриди, електромобілі, з бензиновими двигунами: які авто обирають українці
Найпопулярнішими на вітчизняному ринку нових легкових автомобілів залишаються моделі з бензиновими двигунами. У листопаді, як і у попередньому місяці, вони охопили 45% продажів нових авто.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Моторні вподобання листопада:
- дизельні авто, у порівнянні з жовтнем, збільшили свою ринкову частку з 20% до 21%;
- на 0,5 відсоткового пункти (в.п.) зменшився сегмент гібридів — до 18,5%;
- частка електромобілів залишилась на колишньому рівні - 15%;
- сегмент автомобілів з ГБО зменшився на 0,5 в.п., в листопаді таким авто належало менше 1 відсотка ринку.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- бензинові авто — Renault Duster;
- дизельні - Renault Duster;
- гібридні - Nissan Qashqai;
- електро — Volkswagen ID.4;
- авто з ГБО — Hyundai Tucson.
Нагадаємо, за листопад 2023 року українці придбали 5,4 тис. нових легкових автомобілів. Переважна більшість із них була кросоверами. До десятки моделей-лідерів авторинку України потрапили тільки кросовери та позашляховики. На ці авто припало 34% усіх продажів у листопаді.
Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланням:
Автоцивілка онлайн на Finance.ua 🚗
Поділитися новиною