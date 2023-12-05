Гібриди, електромобілі, з бензиновими двигунами: які авто обирають українці — Finance.ua

Гібриди, електромобілі, з бензиновими двигунами: які авто обирають українці Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Гібриди, електромобілі, з бензиновими двигунами: які авто обирають українці

Найпопулярнішими на вітчизняному ринку нових легкових автомобілів залишаються моделі з бензиновими двигунами. У листопаді, як і у попередньому місяці, вони охопили 45% продажів нових авто.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Моторні вподобання листопада:

дизельні авто, у порівнянні з жовтнем, збільшили свою ринкову частку з 20% до 21%;

на 0,5 відсоткового пункти (в.п.) зменшився сегмент гібридів — до 18,5%;

частка електромобілів залишилась на колишньому рівні - 15%;

сегмент автомобілів з ГБО зменшився на 0,5 в.п., в листопаді таким авто належало менше 1 відсотка ринку.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

бензинові авто — Renault Duster;

дизельні - Renault Duster;

гібридні - Nissan Qashqai;

електро — Volkswagen ID.4;

авто з ГБО — Hyundai Tucson.

Нагадаємо, за листопад 2023 року українці придбали 5,4 тис. нових легкових автомобілів. Переважна більшість із них була кросоверами. До десятки моделей-лідерів авторинку України потрапили тільки кросовери та позашляховики. На ці авто припало 34% усіх продажів у листопаді.

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