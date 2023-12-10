Найпопулярніші нові електромобілі в Україні у листопаді — Finance.ua
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Найпопулярніші нові електромобілі в Україні у листопаді

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У листопаді 2023 року українці купили 842 нові електроавто. Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.
Лідером за підсумками листопада залишається за Volkswagen ID.4 (297 шт.). Друге місце дісталося Toyota bZ4x із результатом 67 одиниць. Третій у списку електрокар Honda e: NS1 (50 шт.).
Найпопулярніші нові електромобілі в листопаді 2023 року:
  1. Volkswagen ID.4 — 297 шт.
  2. Toyota bZ4x — 67 шт.
  3. Honda e: NS1 — 50 шт.
  4. BYD Song Plus — 49 шт.
  5. Volkswagen ID.6 — 48 шт.
  6. MG 4 — 28 шт.
  7. Honda e: NP1 — 27 шт.
  8. BYD Yuan Plus — 23 шт.
  9. Nissan Ariya — 18 шт.
  10. Audi Q4 e-tron — 17 шт.
  11. Volvo C40 — 13 шт.
  12. Audi Q8 e-tron — 12 шт.
  13. Zeekr 001 — 10 шт.
  14. Lexus RZ — 9 шт.
  15. BYD Seagull — 9 шт.
  16. BMW i4 — 9 шт.
  17. MG Marvel R — 8 шт.
  18. Mercedes-Benz EQE — 7 шт.
  19. BMW iX — 7 шт.
  20. Zeekr X — 6 шт.
Загалом в листопаді поточного року українці придбали 6,2 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це черговий місячний рекорд продажів електрокарів в Україні.
За матеріалами:
Ampercar
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