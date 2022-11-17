Світло у Херсоні може зʼявитися протягом трьох тижнів. VS Energy оцінює збитки в 1,5–2 млрд грн — Finance.ua

Світло у Херсоні може зʼявитися протягом трьох тижнів. VS Energy оцінює збитки в 1,5–2 млрд грн Сьогодні 19:14 — Енергетика

Електропостачання у звільненому Херсоні може відновитися протягом 14–21 днів.

Про це йдеться в матеріалі Forbes з посиланням на операційного директора VS Energy Володимира Гетманова.

Ці терміни можуть змінюватися під час робіт, оскільки ситуація досить непрогнозована, уточнює він.

До війни Херсон живило три магістральні лінії електропередачі. Всі вони зруйновані. Вартість зруйнованої інфраструктури — 1,5–2 млрд грн, за попередньою оцінкою VS Energy. Оцінку буде переглянуто, уточнює Гетманов.

«Херсонобленерго» концентрує сили на лінії електропередачі, яка йде з Миколаєва.

«Цю лінію зможемо відновити найшвидше», — каже Гетманов. Для цього треба відновити зруйновану інфраструктуру: понад 70 прольотів лінії електропередачі та дві опори.

Місцевому обленерго, за словами Гетманова, допомагають енергетики з інших міст — Одеси, Дніпра, Житомира, Кропивницького, Чернівців, Рівного.

Наразі однієї лінії для Херсона має вистачити, каже Гетманов. Зараз у Херсоні рівень споживання буде набагато менший, ніж до війни. Багато людей виїхало, промисловість не працює.

Відновлення лінії електропередачі до Херсона також дозволить повернути в Миколаїв чисту воду, каже Гетманов. Оскільки саме ця лінія живила електроенергією інфрастрктуру подання води в місто.

Нагадаємо, 14 листопада у звільненому кілька днів тому Херсоні офіційно підняли прапор України. Херсонці вже можуть отримати доступ до банківських операцій, починають працювати відділення Ощадбанку та ПриватБанку.

Кабінет міністрів виділив 100 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення критичної інфраструктури Херсонської області.

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