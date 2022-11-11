Херсон повертається під контроль України – ГУР — Finance.ua

Херсон повертається під контроль України – ГУР Сьогодні 16:40 — Казна та Політика

Херсон повертається під контроль України – ГУР

Окупований російськими військами Херсон повертається під контроль української армії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів — під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений», — зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

ГУР МОУ закликало російських військовослужбовців не намагатися втекти з міста в цивільному одязі й здаватися в полон.

«У разі добровільної здачі в полон Україна гарантує вам збереження життя та безпеку. Ми дотримуємося Женевських конвенцій, гарантуємо військовополоненим харчування, медичну допомогу та можливість вашого обміну на військовослужбовців українських Збройних сил, які перебувають у полоні в російській федерації», — наголосили в ГУР.

У центрі Херсона сили опору підняли український прапор, повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

За повідомленнями і відео у соцмережах, жителі Херсона вийшли на вулиці з українськими прапорами.

Нагадаємо, російські війська зайняли Херсон та більшу частину Херсонської області у перші дні після повномасштабного вторгнення в Україну, в лютому та березні.

У вересні росія оголосила про анексію (фактичне приєднання) територій області, що не визнали переважна більшість країн ООН та Україна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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