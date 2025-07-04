Україна та Молдова збільшили максимальну потужність експорту електрики до ЄС — Finance.ua
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Україна та Молдова збільшили максимальну потужність експорту електрики до ЄС

Енергетика
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Україна та Молдова збільшили максимальну потужність експорту електрики до ЄС
Україна та Молдова збільшили максимальну потужність експорту електрики до ЄС
Максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена до 900 МВт.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
«Збільшення максимальної потужності експорту — важливий крок, який полегшить балансування української енергосистеми. А також дасть змогу українським електростанціям отримати додатковий прибуток, що дозволить спрямувати додаткові ресурси на ліквідацію наслідків російських обстрілів та підготовку до зими», — сказав очільник відомства Герман Галущенко.
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Він наголосив, що експорт електроенергії з України здійснюється виключно за умов профіциту потужності в енергосистемі.
За словами голови правління НЕК «Укренерго» Віталія Зайченка, термін чинності нового ліміту — до 1 серпня, оскільки надалі максимальна експортна потужність буде переглядатись щомісячно. У процесі щотижневої оцінки стану мережі — величину експорту може бути скориговано, відповідно до вимог операційної безпеки, додав він.
За матеріалами:
Finance.ua
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