Україна перейшла на 230 В: що змінилося для українців — Finance.ua
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Україна перейшла на 230 В: що змінилося для українців

Енергетика
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Україна перейшла на 230 В: що змінилося для українців
Україна перейшла на 230 В: що змінилося для українців
З 1 липня 2025 року Україна перейшла на новий стандарт напруги 230 В. Таке рішення ухвалив державний регулятор НКРЕКП.
Про це повідомляють ДТЕК Київські електромережі.
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«Понад 3 роки наша енергосистема працює синхронно з європейською, і зміна стандарту — це логічний наступний крок для переходу до єдиних технічних стандартів з ЄС», — повідомили експерти ДТЕК Київські електромережі, додавши, що кияни майже не помітять цих змін.
Єдина зміна, з якою матимуть справу містяни, це нове допустиме відхилення напруги.

Що це означає

Було 220 В (+/- 10%, тобто була норма від 198 В до 242 В), а стало 230 В (+/- 10%, тобто нова норма — це діапазон від 207 В до 253 В).
Через це радять врахувати нові параметри при налаштуванні реле напруги в оселі, якщо їм користуються.
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«Проте техніка вже давно розрахована на роботу саме в такому діапазоні», — додали в компанії.
Нагадаємо, з 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для побутових споживачів збільшився з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год. Варто підкреслити, що тариф є фіксованим та не диференціюється за обсягом споживання.

Довідка Finance.ua:

  • з 1 липня в Україні змінюється стандарт напруги в електромережі — у мережі буде 230 вольтів, а не 220, як було раніше;
  • очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Завдяки стабільній напрузі зменшиться ймовірність пошкодження побутової техніки, а також знизиться потреба у використанні додаткових захисних пристроїв, зокрема стабілізаторів;
  • окрім цього, це сприятиме підвищенню енергоефективності, електроприлади зможуть працювати в оптимальних умовах, без перевантажень і зайвих втрат енергії.
За матеріалами:
Finance.ua
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