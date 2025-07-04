Внаслідок атаки рф у чотирьох районах Києва припинили подачу газу — Finance.ua
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Внаслідок атаки рф у чотирьох районах Києва припинили подачу газу

Енергетика
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Внаслідок атаки рф у чотирьох районах Києва припинили подачу газу
Внаслідок атаки рф у чотирьох районах Києва припинили подачу газу
Внаслідок російської атаки в Святошинському, Києво-Святошинському, Соломʼянському та Голосіївському районах Києва тимчасово припинено розподіл газу до будинків.
Про це повідомляє «Київгаз».
«Аварійні бригади „Київгазу“ продовжують працювати над наслідками російської атаки на столицю. Унаслідок чергового обстрілу з боку рф на Київ тимчасово припинено розподіл газу до будинків в Святошинському, Києво-Святошинському, Соломʼянському та Голосіївському районах», — сказано в повідомленні.
Зазначається, що фахівці Управління аварійно-відновлювальних робіт АТ «Київгаз» продовжують виконувати роботи щодо усунення наслідків ворожого обстрілу, зокрема падіння уламків, влучань ворожих безпілотників та ракет.
Нагадаємо, вночі 4 липня росія атакувала Україну 550 засобами повітряного нападу — 539 дронів різного типу і 11 ракет. Сили ППО знешкодили 478 цілей.
Київ зазнав масованої атаки, у кількох районах було зафіксовано падіння уламків та спалахнули пожежі.
За матеріалами:
Finance.ua
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