Внаслідок атаки рф у чотирьох районах Києва припинили подачу газу — Finance.ua

Внаслідок атаки рф у чотирьох районах Києва припинили подачу газу Сьогодні 14:20 — Енергетика

Внаслідок атаки рф у чотирьох районах Києва припинили подачу газу

Внаслідок російської атаки в Святошинському, Києво-Святошинському, Соломʼянському та Голосіївському районах Києва тимчасово припинено розподіл газу до будинків.

Про це повідомляє «Київгаз».

«Аварійні бригади „Київгазу“ продовжують працювати над наслідками російської атаки на столицю. Унаслідок чергового обстрілу з боку рф на Київ тимчасово припинено розподіл газу до будинків в Святошинському, Києво-Святошинському, Соломʼянському та Голосіївському районах», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що фахівці Управління аварійно-відновлювальних робіт АТ «Київгаз» продовжують виконувати роботи щодо усунення наслідків ворожого обстрілу, зокрема падіння уламків, влучань ворожих безпілотників та ракет.

Нагадаємо, вночі 4 липня росія атакувала Україну 550 засобами повітряного нападу — 539 дронів різного типу і 11 ракет. Сили ППО знешкодили 478 цілей.

Київ зазнав масованої атаки, у кількох районах було зафіксовано падіння уламків та спалахнули пожежі.

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