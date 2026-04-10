0 800 307 555
Як хочуть змінити енергосистему України

Як хочуть змінити енергосистему України
Як хочуть змінити енергосистему України
В Україні може суттєво змінитися структура електричної генерації — акцент з теплових електростанцій (ТЕС) поступово зміщуватиметься до джерел «зеленої енергії».
Зокрема на країну чекає розвиток інфраструктури біогазових електростанцій та відновлюваних джерел енергії.
Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко, пише LB.ua.
Він пояснює свою думку тим, що міжнародні фінансові організації, чиїм коштом йде розвиток української енергетики, не виділятимуть фінансування на традиційну теплову генерацію.
Читайте також
«Ніхто зараз не будує за свої кошти, їх беруть у міжнародних фінансових організацій, а вони всі націлені на розвиток „зеленої“ генерації», — наголошує Зайченко.
В «Укренерго» вважають, що базою майбутньої енергосистеми має бути атомна генерація, і наразі в Україні збільшуються її потужності. Крім того, Україна має розвивати напівпікову генерацію, роль якої раніше виконували ТЕС.
«В майбутньому це будуть, скажімо, біогазові електростанції, що працюватимуть як „зелені“. Плюс розвиток відновлюваних джерел енергії в комплексі з високоманевреною генерацією і акумуляцією — оце наше майбутнє», — вважає Віталій Зайченко.
Читайте також
Крім того, оновлена енергосистема матиме показник викидів вуглекислого газу не вищий, ніж зараз (150 г/кВт-год, тоді як прямі викиди вугільних ТЕС — 924 г/кВт-год). Водночас вона буде економічно вигіднішою, завдяки модернізації або закриттю максимально неефективних з погляду енергоспоживання заводів.
«Технології дешевшають, і я думаю, інвестори підуть. Гігантів на кшталт ЗАЕС + Запорізька ТЕС — 10 ГВт на одному майданчику — більше не буде. ЗАЕС будувалася під потреби таких же потужних гігантських споживачів — металургійних комбінатів. Але все змінюється. Зараз споживання йде в інший бік — датацентри, невеликі виробництва, які споживають економно», — пояснив Зайченко.
Енергетика
Також за темою
Також за темою
