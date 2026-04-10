Україна планує накопичити 14,6 млрд кубів газу до зими

Енергетика
Перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль
Уряд затвердив прогнозний баланс надходження та розподілу природного газу на 2026/2027 роки. За базовим сценарієм, запаси газу у підземних сховищах станом на початок опалювального сезону мають становити 14,6 мільярда кубометрів.
Про це перший віцепрем’єр — міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив за підсумками засідання Кризового комітету за участі представників компаній паливно-енергетичного сектору.

Базовий сценарій

Відповідно до базового сценарію, на початок опалювального сезону в підземних сховищах газу планується накопичити 14,6 млрд куб. м газу.
«Водночас ми розуміємо, що продовжуємо жити в умовах війни, коли ворог цілеспрямовано атакує, зокрема і газову інфраструктуру. Очевидно, наступна зима буде проходити за таких же складних обставин, як нинішня. Тож з огляду на ситуацію, прогноз може коригуватися відповідно до безпекової ситуації», — зазначив Шмигаль.
За його словами, орієнтиром залишається досвід попередніх опалювальних сезонів: наявність природного газу в ПСГ не менше 13,2 млрд куб. м газу на початок ОЗП. Це дозволить стабільно пройти зиму навіть за умов низьких температур і масованих атак. Таким чином, 13,2 млрд куб. м визначено як критично необхідний мінімум.

Ключові завдання підготовки до зими

Очільник Міненерго наголосив, що для стабільного проходження наступного осінньо-зимового періоду ключовими завданнями залишаються:
  • своєчасне контрактування імпортних поставок природного газу;
  • закачування ресурсу до ПСГ у період найнижчих ринкових цін;
  • диверсифікація маршрутів постачання.
За словами Шмигаля, НАК «Нафтогаз України» та Оператор ГТС України вже працюють над питанням щодо бронювання можливих потужностей для імпорту природного газу та продовження дії маршрутних продуктів «Вертикального газового коридору».
«Підготовка до наступного опалювального сезону вже триває, а ключовим пріоритетом залишається зміцнення енергетичної стійкості України», — підсумував Шмигаль.
За матеріалами:
Finance.ua
