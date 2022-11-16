Кабмін виділив 100 мільйонів на відновлення Херсонської області — Finance.ua

Кабмін виділив 100 мільйонів на відновлення Херсонської області Сьогодні 11:38 — Казна та Політика

Кабінет міністрів виділив 100 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення критичної інфраструктури Херсонської області.

Як повідомила прес-служба Міністерства економіки, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Уряду у вівторок, 15 листопада.

«Маємо якнайшвидше почати відбудову на звільнених територіях Херсонської області. Насамперед, відновити пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та забезпечити людей електроенергією, теплом», — розповіла міністр економіки Юлія Свириденко.

Читайте також Херсон повертається під контроль України – ГУР

За її словами, виділені кошти також підуть на відновлення об’єктів соціальної сфери. Гроші виділятимуться Херсонській обласній адміністрації для Херсонської ОВА. Проте вона має узгодити перелік заходів, що фінансуватимуться з цих коштів, з Міністерством розвитку громад та територій.

У Мінекономіки додали, що йдеться, зокрема, про обстеження об’єктів, закупівлю будівельних матеріалів для відновлення пошкоджених об’єктів, капітальний ремонт і реконструкцію, поточні ремонти та розбирання зруйнованих конструкцій.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.