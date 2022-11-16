Кабмін виділив 100 мільйонів на відновлення Херсонської області — Finance.ua

Кабмін виділив 100 мільйонів на відновлення Херсонської області
Кабінет міністрів виділив 100 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення критичної інфраструктури Херсонської області.
Як повідомила прес-служба Міністерства економіки, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Уряду у вівторок, 15 листопада.
«Маємо якнайшвидше почати відбудову на звільнених територіях Херсонської області. Насамперед, відновити пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та забезпечити людей електроенергією, теплом», — розповіла міністр економіки Юлія Свириденко.
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За її словами, виділені кошти також підуть на відновлення об’єктів соціальної сфери. Гроші виділятимуться Херсонській обласній адміністрації для Херсонської ОВА. Проте вона має узгодити перелік заходів, що фінансуватимуться з цих коштів, з Міністерством розвитку громад та територій.
У Мінекономіки додали, що йдеться, зокрема, про обстеження об’єктів, закупівлю будівельних матеріалів для відновлення пошкоджених об’єктів, капітальний ремонт і реконструкцію, поточні ремонти та розбирання зруйнованих конструкцій.
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