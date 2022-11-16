У Херсоні запрацювали банки: де відкрилися відділення — Finance.ua

У Херсоні запрацювали банки: де відкрилися відділення Сьогодні 12:33

Сьогодні херсонці вже зможуть отримати доступ до банківських операцій, починають працювати відділення Ощадбанку та ПриватБанк у.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Ощадбанк відновлює повноцінну роботу відділення та банкомату за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська, 29-А. Графік роботи: з 09:00 до 15:00.

ПриватБанк частково надаватиме послуги в центральному відділенні, що розташоване в обласному центрі по вул. Потьомкінській, 20. Графік роботи: з 09:00 до 16:00.

Найближчим часом до роботи повернуться й інші відділення цих банків.

Нагадаємо, працює гаряча лінія Херсонського гуманітарного штабу, звернутися на яку можна за телефоном: (066) 637-49-85 або ж написати у месенджери Viber, Telegram, Signal, WhatsApp за номером: (098) 176-16-98

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.