Скільки коштів надійшло до загального фонду держбюджету в червні: дані Мінфіну — Finance.ua

Скільки коштів надійшло до загального фонду держбюджету в червні: дані Мінфіну
У червні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 234,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
За підсумками червня надходження платежів від Державної податкової служби становили 125,4 млрд грн, в тому числі:
- 49,7 млрд грн — дивіденди від компаній, що мають частку державної власності;
- 29,7 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
- 21,3 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 36,6 млрд, відшкодовано — 15,3 млрд грн);
- 15,5 млрд грн — акцизний податок;
- 4,9 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
- 3,4 млрд грн — рентна плата.
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 51,4 млрд гривень.
За оперативними даними, за підсумками червня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 313,3 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Крім того, надійшло 49,7 млрд грн (станом на 27 червня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.
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