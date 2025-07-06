Держслужба зайнятості за 5 місяців закрила половину вакансій — Finance.ua

Держслужба зайнятості за 5 місяців закрила половину вакансій
Державна служба зайнятості укомплектувала 45% вакантних посад протягом січня-травня поточного року. Це означає, що майже кожна друга запропонована роботодавцями вакансія була успішно закрита.
Про це повідомили у ДСЗУ.
Де найбільше пропонують роботу
Найактивніше вакансії відкривали у західних та центральних областях України.
Зокрема, першість за кількістю пропозицій займає Львівський центр зайнятості — потреба в кадрах становила майже 29 тисяч осіб.
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На другій позиції — Дніпропетровщина, де роботодавці подали близько 14 тисяч пропозицій роботи.
Третє місце — за містом Київ, із майже 11,5 тисячами вакансій.
Також понад 10 тисяч вакансій пропонували у Київській, Полтавській, Харківській та Хмельницькій областях.
Де найбільше працевлаштованих
Найбільше безробітних вдалося працевлаштувати Дніпропетровському центру зайнятості — майже 11 тисяч осіб.
У Львівській, Полтавській та Харківській областях — по 6 тисяч працевлаштованих.
Серед регіонів, де роботу знайшли понад 5 тисяч українців, лідерами стали:
- Вінницька обл.;
- Івано-Франківська обл.;
- Одеська обл.;
- Рівненська обл.;
- Хмельницька обл.
Нагадаємо, за даними OLX Робота, в Україні зростає попит на працівників, які мають статус учасника бойових дій. Порівняно з минулим роком роботодавці дедалі частіше вказують у вакансіях, що готові взяти на роботу ветеранів. Найбільше вакансій для УБД пропонують у галузях логістики, виробництва, безпеки та торгівлі.
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