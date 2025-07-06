Держслужба зайнятості за 5 місяців закрила половину вакансій — Finance.ua

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Держслужба зайнятості за 5 місяців закрила половину вакансій

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Держслужба зайнятості за 5 місяців закрила половину вакансій
Держслужба зайнятості за 5 місяців закрила половину вакансій
Державна служба зайнятості укомплектувала 45% вакантних посад протягом січня-травня поточного року. Це означає, що майже кожна друга запропонована роботодавцями вакансія була успішно закрита.
Про це повідомили у ДСЗУ.

Де найбільше пропонують роботу

Найактивніше вакансії відкривали у західних та центральних областях України.
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Зокрема, першість за кількістю пропозицій займає Львівський центр зайнятості — потреба в кадрах становила майже 29 тисяч осіб.

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На другій позиції — Дніпропетровщина, де роботодавці подали близько 14 тисяч пропозицій роботи.
Третє місце — за містом Київ, із майже 11,5 тисячами вакансій.
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Також понад 10 тисяч вакансій пропонували у Київській, Полтавській, Харківській та Хмельницькій областях.

Де найбільше працевлаштованих

Найбільше безробітних вдалося працевлаштувати Дніпропетровському центру зайнятості — майже 11 тисяч осіб.
У Львівській, Полтавській та Харківській областях — по 6 тисяч працевлаштованих.
Серед регіонів, де роботу знайшли понад 5 тисяч українців, лідерами стали:
  • Вінницька обл.;
  • Івано-Франківська обл.;
  • Одеська обл.;
  • Рівненська обл.;
  • Хмельницька обл.
Нагадаємо, за даними OLX Робота, в Україні зростає попит на працівників, які мають статус учасника бойових дій. Порівняно з минулим роком роботодавці дедалі частіше вказують у вакансіях, що готові взяти на роботу ветеранів. Найбільше вакансій для УБД пропонують у галузях логістики, виробництва, безпеки та торгівлі.
За матеріалами:
Finance.ua
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