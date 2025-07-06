У Нацбанку повідомили, скільки коштів залучив уряд від ОВДП у 2025 році — Finance.ua

У Нацбанку повідомили, скільки коштів залучив уряд від ОВДП у 2025 році
За перше півріччя уряд залучив майже 240 млрд грн від продажу/обміну облігацій внутрішньої державної позики на аукціонах.
Про це повідомили у Національному банку України.
Зазначається, впродовж січня-червня на виплати за внутрішніми державними цінними паперами було спрямовано 190,8 млрд грн, 952,8 млн доларів і 475,7 млн євро.
За цей період Мінфін залучив від розміщення ОВДП на аукціонах:
- 194 794,6 млн грн;
- 647,8 млн доларів;
- 393,8 млн євро.
Також у червні відомство сплатило понад 40 млрд грн за військовими облігаціями.
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Загалом за період повномасштабної війни обсяг залучених коштів склав близько 1,698 трлн грн.
Якою була дохідність облігацій у червні
У червні найвища дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у червні, становила в гривні 17,80% річних.
Водночас облігації, номіновані у доларах США та євро, у цей період не розміщувалися.
Основні інвестори в ОВДП
За даними НБУ, основний обсяг ОВДП сконцентрований банками — первинними дилерами.
Водночас значна частина цінних паперів знаходиться у власності бізнесу та громадян.
Станом на 1 липня 2025 року українські фізичні та юридичні особи володіли військовими ОВДП на суму 196,5 млрд грн в еквіваленті порівняно з 114,2 млрд грн рік тому. Портфель військових облігацій зріс більше ніж у 1,7 раза.
Обсяг ОВДП у власності нерезидентів становив 9 600,6 млн грн, 7,4 млн дол. США та 10,0 млн євро.
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