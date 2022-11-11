Укрпошта анонсувала запуск марки "Херсон – це Україна!" — Finance.ua

Укрпошта анонсувала запуск марки "Херсон – це Україна!" Сьогодні 16:17 — Казна та Політика

Укрпошта анонсувала запуск марки "Херсон – це Україна!", Фото: postmark.ukrposhta.ua

Укрпошта 11 листопада запустила марку «Херсон — це Україна!». Це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою.

Про це повідомив гендиректор національного оператора поштового зв’язку Ігор Смілянський.

«Це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою, після якої однозначно з’являться й інші героїчні міста. В Укрпошті точно знають, що наші військові — найкращі, а деокупація, то лише питання часу. Цього року ми не змогли насолодитися херсонськими кавунами. А от поштова філателія не може залишити вас цьогоріч без одного із символів Херсонщини, тому саме скибки кавуна з додатковими художніми сюжетами можна буде побачити на новій поштовій марці», — каже Смілянський.

Фото: postmark.ukrposhta.ua

До марки також випустять конверт, де український солдат вкладає скибочку кавунчика з Херсоном назад в Україну та листівка «Херсон — це Україна».

Сьогодні стартує передзамовлення, а саму марку Укрпошта запустить безпосередньо в Херсоні в грудні.

Забронювати можна за посиланням . Смілянський наголосив, що передзамовлення мусить бути окремим замовленням, тобто в кошику має бути лише цей набір.

Тираж маркового аркуша — 150 000 екземплярів. Автор — Андрій Сагач.

Фото: postmark.ukrposhta.ua

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