Стало відомо, на яку суму завдано шкоди українській екології внаслідок російської агресії — Finance.ua

Стало відомо, на яку суму завдано шкоди українській екології внаслідок російської агресії Сьогодні 12:03 — Казна та Політика

Стало відомо, на яку суму завдано шкоди українській екології внаслідок російської агресії

Екологічні збитки України через війну вже оцінюються у 71 мільярд доларів. Через бойові дії вибухонебезпечними предметами забруднено 139 тисяч квадратних кілометрів території.

Про це розповіла міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук під час Конференції ООН з питань зміни клімату, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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За її словами, за час повномасштабного вторгнення рф скоїла проти довкілля понад 6500 злочинів.

Гринчук наголосила, загальний обсяг викидів парникових газів, спричинених війною, становить 180 млн тонн.

Також через бойові дії та лісові пожежі за майже три роки війни потенціал поглинання парникових газів українськими лісами зменшився на 1,7 млн ​​тонн, а всього було знищено 3 млн га українських лісів.

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Крім того, 139 000 кв. км українських земель забруднені вибухонебезпечними предметами.

Довідка Finance.ua:

президент України зазначив, збитки, яких Україна зазнала внаслідок російської агресії, сягнули близько 800 мільярдів доларів;

Київська школа економіки повідомляла, що станом на липень 2024 року непрямі економічні втрати України через повномасштабне вторгнення росії перевищили $1,1 трильйона;

«Група семи» (G7) погоджується, що росія мусить виплатити Україні 486 млрд доларів за збитки від війни. Таку суму на відбудову раніше називали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Світовий банк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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