Скільки золота вже видобуто та скільки ще залишається: відповідь вчених — Finance.ua

Скільки золота вже видобуто та скільки ще залишається: відповідь вчених Сьогодні 07:17 — Банківські метали

Скільки золота вже видобуто та скільки ще залишається: відповідь вчених

У світі загалом видобуто понад 200 тисяч тонн золота. Більша частина дорогоцінного металу використовується для виготовлення ювелірних виробів.

Видання Live Science пише , що, за оцінками Геологічної служби США, за всю історію людство видобуло близько 206 тис. тонн золота з гірських порід і річок.

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Водночас Всесвітня рада із золота стверджує, що на сьогоднішній день видобуто 238 391 тонна цього металу.

Близько 45% цього золота використано для виготовлення ювелірних виробів, 22% зберігається в колекціях у вигляді золотих злитків і монет, а 17% зберігається в центральних банках.

Люди видобули значну частину золота, яке можна економічно витягти із земної кори, але це далеко не весь запас.

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В останньому звіті USGS Mineral Commodity Summaries зазначено, що у світі все ще залишається близько 70 550 тонн золота в економічно життєздатних родовищах.

Де найбільше золота у світі

Згідно зі звітом, країни з найбільшими нерозробленими запасами золота — російська федерація, Австралія та Південна Африка, але у 2024 році Китай видобув і вивів на ринок більше золота, ніж будь-яка інша країна.

За даними Всесвітньої ради із золота, світові запаси становлять 60 370 тонн, а ресурси оцінюються приблизно в 145 626 тонн.

У сукупності оцінки USGS і Всесвітньої ради із золота припускають, що в об’єктах, створених людиною, і відомих родовищах земної кори міститься від 277 000 до 299 000 тонн золота.

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Ба більше, більша частина золота на Землі не знаходиться в концентрованих родовищах.

Згідно з даними Каліфорнійського університету в Берклі, крихітні частинки і самородки золота, які не варто видобувати, трапляються в усій земній корі, і такі частинки особливо широко поширені в морській воді та магматичних породах.

Концентрація золота в земній корі становить близько 4 частин на мільярд, або 0,004 грама на метричну тонну, тому всі частинки в корі разом важать близько 441 мільйона тонн.

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Якщо це здається великою кількістю золота, то, на думку експертів, це все ж таки лише невелика частина того, що насправді є на планеті.

Кількість цього дорогоцінного металу в земній корі мізерно мала порівняно з кількістю, що знаходиться в ядрі планети, яке, за словами геологів, містить 99% світових запасів золота — цього достатньо, щоб покрити планету шаром завтовшки 0,5 м.

УНІАН За матеріалами:

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