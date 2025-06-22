Скільки золота вже видобуто та скільки ще залишається: відповідь вчених — Finance.ua
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Скільки золота вже видобуто та скільки ще залишається: відповідь вчених

Банківські метали
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Скільки золота вже видобуто та скільки ще залишається: відповідь вчених
Скільки золота вже видобуто та скільки ще залишається: відповідь вчених
У світі загалом видобуто понад 200 тисяч тонн золота. Більша частина дорогоцінного металу використовується для виготовлення ювелірних виробів.
Видання Live Science пише, що, за оцінками Геологічної служби США, за всю історію людство видобуло близько 206 тис. тонн золота з гірських порід і річок.
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Водночас Всесвітня рада із золота стверджує, що на сьогоднішній день видобуто 238 391 тонна цього металу.
Близько 45% цього золота використано для виготовлення ювелірних виробів, 22% зберігається в колекціях у вигляді золотих злитків і монет, а 17% зберігається в центральних банках.
Люди видобули значну частину золота, яке можна економічно витягти із земної кори, але це далеко не весь запас.
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В останньому звіті USGS Mineral Commodity Summaries зазначено, що у світі все ще залишається близько 70 550 тонн золота в економічно життєздатних родовищах.

Де найбільше золота у світі

Згідно зі звітом, країни з найбільшими нерозробленими запасами золота — російська федерація, Австралія та Південна Африка, але у 2024 році Китай видобув і вивів на ринок більше золота, ніж будь-яка інша країна.
За даними Всесвітньої ради із золота, світові запаси становлять 60 370 тонн, а ресурси оцінюються приблизно в 145 626 тонн.
У сукупності оцінки USGS і Всесвітньої ради із золота припускають, що в об’єктах, створених людиною, і відомих родовищах земної кори міститься від 277 000 до 299 000 тонн золота.
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Ба більше, більша частина золота на Землі не знаходиться в концентрованих родовищах.
Згідно з даними Каліфорнійського університету в Берклі, крихітні частинки і самородки золота, які не варто видобувати, трапляються в усій земній корі, і такі частинки особливо широко поширені в морській воді та магматичних породах.
Концентрація золота в земній корі становить близько 4 частин на мільярд, або 0,004 грама на метричну тонну, тому всі частинки в корі разом важать близько 441 мільйона тонн.
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Якщо це здається великою кількістю золота, то, на думку експертів, це все ж таки лише невелика частина того, що насправді є на планеті.
Кількість цього дорогоцінного металу в земній корі мізерно мала порівняно з кількістю, що знаходиться в ядрі планети, яке, за словами геологів, містить 99% світових запасів золота — цього достатньо, щоб покрити планету шаром завтовшки 0,5 м.
За матеріалами:
УНІАН
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